Chico Batera comemora seus 80 anos com show gratuito em Niterói

Chico já dividiu o palco com nomes como Tom Jobim, Frank Sinatra, Chico Buarque, Ella Fitzgerald, Cat Stevens e The Doors - Foto: Beto Carvalho

Chico Batera faz 80 anos! Para homenagear o aniversário de um dos grandes nomes da música instrumental, a Prefeitura, por meio da Fundação de Arte de Niterói, lança o show “Chico Batera - 80 anos” no Theatro Municipal de Niterói. Sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 20h, a cidade vai poder curtir esse espetáculo gratuito de Batera e seus convidados.

Músico atemporal e percussionista nato, Francisco José Tavares de Souza chega aos 80 com uma trajetória impressionante. Além de seus trabalhos autorais, Chico já dividiu o palco com nomes como Tom Jobim, Frank Sinatra, Chico Buarque, Ella Fitzgerald, Cat Stevens e The Doors. Em comemoração ao seu aniversário, se apresentará junto do pianista Itamar Assiere, o baixista José Luiz Maia, o saxofonista Jorge Continentino e a percussionista Aline Porto. Luiz Cláudio Ramos ficou responsável pelos arranjos.

“Essa minha festa de 80 anos é a cristalização de todas essas fases da minha vida. Escolhi Niterói porque tenho uma ligação com a cidade que vem desde cedo. Minha vida profissional começou no Beco das Garrafas, no surgimento da Bossa Nova, quando Sérgio Mendes, músico de Niterói, me chamou pra tocar lá. Me mudei pra cá há 35 anos, tenho título de cidadão honorário - que eu carrego com muito orgulho - e não conheço nenhuma outra cidade que tenha esse olhar pra cultura”, comenta Chico.

Fernando Brandão, músico e presidente da Fundação de Arte de Niterói, fala sobre a importância de celebrar a trajetória de um dos grandes contribuidores da MPB. “Tendo esse personagem tão importante da cultura popular brasileira como morador de Niterói e cidadão radicado há tantos anos aqui, é muito importante a gente estar homenageando e celebrando a vida desse gênio da música em seus 80 anos. A FAN e eu, enquanto músico, ficamos muito felizes de poder contribuir para a comemoração da vida de um companheiro. Nós dois, inclusive, já produzimos um disco juntos e ganhamos o 29º Prêmio da Música Brasileira na categoria ‘Álbum Infantil’ “.

Outro destaque da apresentação é a participação especial de Áurea Martins, símbolo de uma época de grandes intérpretes. Além disso, Chiquinho Brown, talento da nova geração de músicos da MPB, também faz parte do espetáculo. O músico vem de uma família rica em referências da MPB: seu pai é Carlinhos Brown e, seu avô, Chico Buarque.

O repertório da noite será pautado por composições de Tom Jobim e Moacir Santos. Complementarmente, a apresentação homenageará Wilson das Neves, parceiro de longa data de Chico. “Esse show tem toda essa conotação de amizades e um tom quase familiar. Por isso, ele mistura contribuições de amigos, músicas que marcaram a minha trajetória e uma homenagem ao das Neves, que é meu amigo há 60 anos”, explica Chico.

Além do show, os 80 anos de Chico Batera também serão celebrados com mais dois projetos. Com o apoio da FAN, serão lançados uma autobiografia e um documentário sobre a vida do músico ainda em 2023.

SERVIÇO

Evento: Chico Batera - 80 anos

Data: Sexta-feira, 19 de maio de 2023

Horário: 20h

Evento gratuito

Ingressos: Entrada solidária por meio de doação de 1kg de alimento não perecível

Classificação: livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói