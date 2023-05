Artista plástico premiado de Maricá lança sua 1ª exposição individual

O artista plástico Michel França, de 49 anos, morador de Maricá, no Rio de Janeiro, está lançando sua 1ª exposição individual, no Arcafé Cafeteria, localizado na Rua Eugênia Modesto da Silva, 23, loja 4, no Centro de Maricá.

O trabalho, que foi inaugurado no dia 12 deste mês, começou a ser exposto no último sábado (13) e estará disponível até o dia 12 de julho. A entrada é gratuita e os visitantes poderão, além de apreciar e comprar as belas obras do artista, consumir um café e outras opções gastronômicas que o local oferece.

Com curadoria do artista visual e arte-educador Yosséph Carvalho, Michel traz para essa exposição um total de doze obras e toda sua paixão pela arte, que começou aos 12 anos e seguiu sendo aprimorada durante sua trajetória.

"As inspirações para minhas obras vem através dos retalhos, que há cinco anos venho preparando e aguardando por esse momento, de realizar a minha primeira exposição individual, "Somos todos como retalhos", pois somos uma sequência de pessoas que passam pelas nossas vidas e nos aprimoram cada dia mais", declara Michel França.

Obra do artista plástico Michel França | Foto: Luh Viana

Obra do artista plástico Michel França | Foto: Luh Viana

Sobre o artista plástico

Michel França começou seu amor pela arte desde a infância, quando, aos 12 anos, recebeu de sua mãe um kit de pintura: "Foi ali que a minha vida começou a se voltar totalmente para a arte. Eu sempre fixava meus olhos onde tivesse pintura".

"Meu pai também me incentivava muito, me levando para o MAM (Museu de arte moderna do Rio) e eu ficava vidrado com todo o tipo de arte", disse o artista.

Em 2004, o artista teve a oportunidade de trabalhar como professor de arte em uma instituição na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, podendo ajudar jovens a aprimorarem seus dons artísticos.

Ganhador de vários prêmios dentro do meio artístico, Michel, hoje com 49 anos, trabalha como motorista na Viação Amparo, em Maricá, onde se encontra afastado devido à problemas renais, mas retorna ainda este ano, no mês de agosto.

"Estou divulgando meu trabalho, meu lado artístico, porque o meu propósito não é mais trabalhar como motorista de ônibus, porque sou artista plástico, tenho esse sonho de poder viver da arte", declarou Michel.

Instagram do artista: https://www.instagram.com/p/B92G4vxpVmx/?igshid=MTIyMzRjYmRlZg==

Michel França e sua obra | Foto: Luh Viana

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares