Palco quebra em show de rap no Complexo da Maré

Parte de um palco desabou, neste domingo (14), durante show do cantor de rap Major RD, na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Ninguém ficou ferido. A causa provável do acidente teria sido por excesso de peso.

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra vários homens pulando em cima do palco, durante a apresentação do rapper e o momento exato da queda da estrutura.