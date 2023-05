Polícia é acionada após fã invadir casa de Lady Gaga

A cantora Lady Gaga teve a residência invadida por um fã na última semana. Segundo informações divulgadas pelo portal "TMZ" nesta segunda-feira (15), a Polícia precisou ser acionada ao local. O homem teria entrado para entregar flores à cantora.

O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (11). A equipe responsável pela segurança da artista detectou a presença do homem enquanto ele entrava pela garagem da casa, com um buquê de flores nas mãos. Gaga estava em casa na ocasião, mas não chegou a ter contato direto com o fã.

Os agentes de segurança da cantora afirmaram que esta não é a primeira vez que o mesmo homem ronda a residência, que fica em Malibu, na Califórnia, EUA. Em outras ocasiões, ele teria deixado objetos próximo ao local. Policiais da região ouviram o fã, que foi liberado após afirmar que só invadiu o local porque queria presentear a artista.

Até o momento, a cantora não havia comentado publicamente o caso. A identidade do fã não foi revelada.