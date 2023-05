Comédia Musical premiada 'Assassinas' chega a São Gonçalo

Premiada no Fest 2021, na categoria Dramaturgia, 'Assassinas' é uma comédia musical que chega ao palco do Teatro Municipal de São Gonçalo, neste fim de semana, 20 e 21 de maio. Escrita e dirigida por Gabriel Engel, a peça tem produção de Rasec Rodrigues em parceria com a Oficina de Teatro Gabriel Engel. As sessões são 19h30 e 20h30.

'Assassinas' vem no estilo "Burleta brasileira" contar a história de Cinco drag queens famosas nos anos noventa que se reúnem para dar uma entrevista, porém acabam se metendo em uma roubada: acidentalmente matam um rapaz. O caos é instaurado, afinal, na cadeia não tem perucas e muito menos salto alto. E agora, terão que sair dessa sem borrar sua maquiagem.

Unidas como nos velhos tempos, terão que provar o que uma drag queen é capaz de fazer para se livrar de seus problemas, mesmo que este problema seja um corpo. 'Assassinas' é uma exaltação da cultura drag. De forma muito bem humorada, caricata e babadeira costura-se uma história de resistência, amor, família, aceitação e orgulho.

Toda a equipe e elenco são formados por artistas da comunidade LGBTQIAP+

Ficha Técnica:

Texto e Direção de cena: Gabriel Engel

Assistência de Direção de cena: Flávia Freitas

Direção Geral: Gabriel Engel

Direção Musical: Cris Mont

Composições: Cris Mont e Gabriel Engel

Coreografias: Isabela Bernardo

Maquiagens: Guilherme Nascimento

Fotos Oficiais: Geovane Portela

Produção: Rasec Rodrigues

Elenco: Cadu Werly, Cris Mont, Daniel Lucas, Daniel Motta, Peterson Ferreira, Rapha Jobim e Thiago Alvarenga.

Para mais informações: instagram.com/oficinadeteatrogabrielengel

Classificação: 14 anos

Ingresso no link do Sympla: