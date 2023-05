Mc Pipokinha desiste de se apresentar em Curitiba após ameaça de prisão

A cantora de 24 anos Mc Pipokinha, teve mais um show cancelado após polêmica com o deputado Tito Barrichello. A funkeira iria se apresentar no próximo sábado (20) na casa noturna Shed Bar. O deputado do Paraná, Tito Barichello ameaçou no último dia 8 deste mês, prender a funkeira. O parlamentar, que também é delegado, chamou a cantora de prostituta e ameaçou dar voz de prisão à cantora caso se apresentasse em Curitiba. Mc Pipokinha faz shows ‘proibidões’ e tem ganhado visibilidade pela performance dos seus dançarinos.

Após pedido da Polícia Civil à Justiça, a casa de festas noturna Shed Bar anunciou no instagram que o evento não aconteceria mais.

"Que apresente ela aqui, sem hipocrisia, senhor presidente, em uma casa de prostituição. Que o faça em uma casa de prostituição que é um local apropriado para uma prostituta. Mas não em um local em que estão nossos jovens" afirmou o deputado, que disse que estaria presente para se certificar que a cantora atenderia as demandas. O parlamentar também afirmou ter oficiado outros órgãos para coibir a cantora caso ela desrespeitasse as medidas impostas.

A cantora se tornou mais conhecida pelos shows com alto teor sexual | Foto: Reprodução / Redes sociais

"Eu estarei presente, senhor presidente, estarei presente no evento e se houver apresentação pornográfica no show eu vou dar voz de prisão a ela. Está aqui a minha algema, como delegado, e mando um recado: MC Pipokinha, a senhora vai sair algemada. Está aqui a algema. Vai sair algemada em Curitiba. Aqui vigora a lei e a ordem", afirmou.

Os shows proibidões de MC Pipokinha ganharam ‘views’ na internet pelo teor sexual incluído nas danças, que interpretam atos sexuais.