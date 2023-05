Manoel Soares pode voltar ao É de Casa, mas produção rejeita a ideia

A relação turbulenta entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, rendeu à emissora a missão de solucionar o problema pela falta de sintonia dos dois apresentadores. Os apresentadores não conseguem mais disfarçar a falta de sintonia. Nos últimos dias, a internet vem discutindo as interações negativas que tem sido nítidas entre os dois.

O último episódio de desarmonia, se tratou de um momento em que um entrevistado entrou no palco e Manoel ofereceu um microfone para o convidado, a apresentadora agradeceu, disse que o entrevistado já estava microfonado e atravessou o estúdio para entregar o equipamento a um produtor, ignorando o braço esticado do colega para pegá-lo de volta.

De acordo com o colunista Léo Dias, a Globo planeja enviar Manoel Soares novamente para apresentar o "É de Casa", mas os bastidores do programa temem a decisão. "Tem muita gente que já trabalhou com ele lá, e temem que a relação nos bastidores possa azedar", confirmou uma fonte da produção ao colunista.

A emissora procura não alertar o público sobre a saída de um dos apresentadores, porque as discussões aqui fora estão sendo mobilizadas em defesa de um dos apresentadores em específico: Manoel Soares. O público discute que se trata sobre racismo o tratamento dispensado por Patrícia Poeta e pela própria emissora, que prioriza a apresentadora no programa.

A emissora pretende fazer com que pareça uma saída ‘’natural’’ para que não haja impacto negativo ao programa, para isso, até os poderosos diretores da Globo precisaram intervir na situação.

A ideia do apresentador retornar ao É de Casa, ainda não foi confirmada pela emissora. Mas nenhuma alteração no programa Encontro será feita antes dele completar um ano no comando dos dois apresentadores, que ocorrerá no dia 4 de julho. Até lá a Globo ainda vai decidir sobre o destino do apresentador, a emissora não guarda nenhum projeto novo para o apresentador.

"Ele continua no Encontro e no Papo de Segunda’’ informou a emissora, o último programa é veiculado pela GNT.

A assessoria do apresentador disse desconhecer a informação de que Manoel deixaria o encontro e procurou a Globo para orientação.