Rapper americano é indiciado por ter se masturbado durante voo

O rapper americano Desiigner, foi indiciado após se masturbar em um voo internacional. Após flagrante, o rapper alegou que o motivo seria o fato de que ‘’não comia nada havia uma semana.’’

O rapper, de 25 anos, cujo nome verdadeiro é Sidney Royel Selby III, foi acusado de expor mais de uma vez o pênis durante o voo que ia de Delta de Tóquio até Minneapolis, nos Estados Unidos. Depois de ter sido flagrado com o pênis pra fora pelo comissário de bordo, o cantor se cobriu e cinco minutos depois estava se masturbando novamente.

De acordo com a denúncia, após ser novamente repreendido, o rapper se cobriu. Mesmo depois de saber que seria preso, Desiigner foi visto expondo a genitália pela terceira vez, disseram agentes federais.

Dois companheiros de viagem observaram o rapper pelo resto do voo, quando ele foi transferido para a parte de trás do avião. Antes de ser levado sob custódia, ele também se desculpou com a tripulação do voo da companhia americana, o rapper também teria deixado um pote de vaselina cair.

Ao falar com o FBI (Polícia Federal dos EUA), Desiigner teria dito a um agente que "não conseguiu muito (sexo)" no Japão e mostrou seu "bastão mágico" a uma das comissárias de bordo que achou atraente, de acordo com a denúncia. Ele também disse que se expôs "porque não comia nada havia uma semana", o que o agente entendeu como sexo, afirma a denúncia. Na viagem, o americano também passou pela Tailândia.

O rapper também afirmou que não estava sob efeito de drogas durante a viagem. Nas redes sociais, Desiigner relatou estar envergonhado pelo o que fez.