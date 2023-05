Camila de Lucas se casa com o músico Mateus Ricardo: confira o que rolou na cerimônia!

A influenciadora digital e ex-bbb Camila de Lucas e seu então noivo, Mateus Ricardo conhecido como Blecaute (nome artístico) casaram ontem (13), na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O casal está junto desde 2019, e em 2021 foram morar juntos. No último sábado, eles oficializaram a união na presença de várias celebridades.

Apesar de todos os registros feitos pelos convidados, a noiva afirmou que só lembraria do casamento através da própria memória, já que não gravou stories em tempo real. "Sem brincadeira, meu casamento foi tudo! A decoração impecável, a comida, as músicas da cerimônia, a playlist da pista... O povo não queria ir embora", contou a noiva em seu Twitter.

No entanto, através dos stories de outros convidados foi possível acompanhar alguns momentos do casamento.

O barra do vestido da noiva depois de dançar, storie do stylist Erick Maia | Foto: Divulgação

Durante a cerimônia, o cantor Suel subiu aos palcos e cantou as selecionadas no seu repertório, as músicas que incluíam samba e pagode, colocando as ex-bbb Juliette, Carla Diaz, Pocah, Anna Clara e a digital influencer Thaynara OG para dançar. As celebridades, que não deixaram de dançar pelo salto e pelo vestido, trataram de amarrar as barras dos vestidos e calçaram os chinelos distribuídos como brinde, e aproveitaram para valer. O cantor também chamou os noivos ao palco, e cantou junto à presença deles, que foram aplaudidos pelos convidados.

Ex-bbs amarraram seus vestidos para dançar | Foto: Divulgação

Dos famosos que estavam presentes na festa, alguns estavam em casal e resolveram fazer graça ao posar em clima romântico. Enquanto os casais Ronan Souza e Pocah, Felipe Becari e Carla Diaz, Ana Clara e Bruno Tumolli trocaram beijos, as solteiras Thaynara OG e Juliette fizeram um brinde.