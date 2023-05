Curiosidade: veja os nomes verdadeiros dos grandes artistas do mundo sertanejo

É comum a adoção de um nome artístico para aqueles que performam, seja no mundo da música, no cinema ou na escrita, para um melhor reconhecimento do artista que está nascendo. Grandes nomes conhecidos como Lady Gaga, são criados a partir de nomes comuns, como no caso dessa, que tem Stefani Joanne como nome verdadeiro. Ou no caso de uma das maiores atrizes brasileiras, que possui como nome legítimo Arlette Pinheiro, mas que é popularmente conhecida como Fernanda Torres.

Grande parte dos artistas jamais seriam conhecidos pelos seus nomes verdadeiros, se os artísticos não fossem enunciados. No sertanejo, não é diferente. O costume de adotar novos nomes ajudam no momento de memorizar a personalidade daquele artista tão admirado . Mas será que os nomes verdadeiros não seriam evidenciados da mesma forma? É difícil acreditar quando se faz a mudança de Mirosmar e Welson para Zezé di Camargo e Luciano.

Ou Nivaldo Batista que começou se apresentando com seu nome verdadeiro, mas imprimiu o artístico já nos trechos da primeira música que atraiu fama para sua trajetória musical, em 2011. Por Nivaldo Batista talvez você não conheça, mas certamente já ouviu o trecho que revela seu nome de sertanejo ‘’Tchê, tchê, tchê, tchê Gusttavo Lima e você’’ .

Nivaldo Batista, conhecido como Gusttavo Lima, ainda se apresentava com nome legítimo no início da carreira | Foto: Divulgação

Outro grande nome da música sertaneja raiz e que continua abrilhantando a carreira até hoje é o cantor Leonardo, registrado em cartório como Emival Eterno. Além dessas descobertas que você, leitor, dificilmente deve saber, existem diversos outros nomes do sertanejo que reinventaram suas identidades para adentrar no mercado musical. Confira!

Cantor Leonardo representa o sertanejo raiz | Foto: Divulgação

Zé Neto & Cristiano: Jose Toscano & Irineu Vaccari

Henrique e Juliano: Riccely & Edson

Rio Negro & Solimões: Jose Divino & Luis Felizardo

Bruno & Marrone: Vinícius Félix & José Roberto

Eduardo Costa: Edson Vander da Costa

Chitãozinho & Xororó: José Lima Sobrinho & Durval de Lima (esses começaram a se apresentar inicialmente como ‘’Irmãos Lima’’)

Guilherme & Santiago: Herickson Cardoso Rosa & Henzzo Cardoso

Matheus & Kauan: Matheus Aleixo Pinto Rosa e Osvaldo Pinto Rosa Filho