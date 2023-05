CCBB Rio oferece experiência musical na Semana de Museus

O Grupo Sonori é o convidado do CCBB Educativo para realizar uma atividade aberta ao público, parte da programação da 21ª Semana de Museus, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio. A apresentação e oficina acontecerão no sábado, dia 20, às 13h. Será uma experiência interativa e musical, tendo como base a reutilização de diversos tipos de sucatas e objetos do cotidiano. Os visitantes poderão participar de processos artesanais com a mão na massa, movimentos e jogos corporais que acompanharão a jornada em busca do despertar da criatividade e da ecologia. Ao final haverá uma apresentação musical coletiva.

As atividades estão alinhadas ao tema "Museus, sustentabilidade e bem-estar", escolhido para a Semana que acontece de 15 a 21 de maio e reúne museus, instituições de memória e centros culturais brasileiros. A proposta neste ano é refletir sobre a importância desses espaços na promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão social. O Sonori se define como "um laboratório, uma fábrica, uma orquestra... enfim, um empreendimento diferente, que pensa diariamente fora da caixa, criando soluções, experiências e instrumentos para uma nova música, novos homens e um novo mundo".

Além da atividade especial, o CCBB Educativo celebra a Semana de Museus com intensa programação gratuita e diária (exceto as terças-feiras) destinadas às famílias e alinhadas às exposições Studio Drift e Sérvulo Esmeraldo. Para saber os dias e horários de todas as atividades, basta consultar o site do CCBB Rio (bb.com.br/cultura) na aba CCBB Educativo. O agendamento das visitas mediadas para grupos de escolas, para pessoas com deficiência cognitiva ou intelectual e com interpretação em Libras deve ser feito pelo e-mail agendamento.rj@programaccbbeducativo.com.br.

O CCBB Rio fica na Rua Primeiro de Março, 66, no Centro do Rio de Janeiro.