Pietra Brum será a segunda Porta-bandeira da Porto da Pedra em 2024

O presidente de honra da Unidos do Porto da Pedra Fabio Montibelo informou que Pietra Brum será a segunda Porta-bandeira do Tigre de São Gonçalo em 2024. Apesar de muito jovem, Pietra, que hoje completa 15 anos possui uma grande experiência no carnaval. Deu os primeiros passos em 2013, aos 5 anos de idade, na Escola do Mestre Manoel Dionísio, e não parou mais! Estreou em 2014, na escola de samba mirim da Unidos do Viradouro, Construindo Sonhos, no mesmo ano, assumiu o posto de segunda Porta-bandeira na Sabiá, escola de samba de Niterói. Teve como inspiração a sua tia Priscila Domingues, que ocupou o posto de segunda Porta-bandeira da Porto da Pedra entre os anos de 1998 até 2011, e faleceu em 2020. Em 2019, estreou na Porto da Pedra como terceira Porta-bandeira, e no ano seguinte, foi promovida a segunda Porta-bandeira da agremiação, onde permaneceu até 2022.

“É de uma felicidade enorme estar de volta a Porto da Pedra! A escola que considero minha casa desde sempre! Será uma honra defender o pavilhão da minha escola por mais um ano. Só tenho a agradecer a Deus, ao meu presidente e toda diretoria. Logo hoje, nesta data que é tão especial para mim, dia que completo meus 15 anos, com toda certeza, não há presente melhor que esse!! A Minha comunidade, tenham certeza que irei fazer o possível e o impossível pelo nosso pavilhão. Irei proteger e defender com todo amor do mundo.”, confessou Pietra

Em breve, a presidência da Unidos do Porto da Pedra irá divulgar o nome do Mestre-sala que fará par com Pietra.