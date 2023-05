Noite de homenagens às mães no Teatro Municipal

Representando as mães da cidade de São Gonçalo, a primeira dama Marinete Ruas recebeu das mãos do vice-prefeito um buquê de flores - Foto: Ascom/Prefeitura de São Gonçalo

Representando as mães da cidade de São Gonçalo, a primeira dama Marinete Ruas recebeu das mãos do vice-prefeito um buquê de flores - Foto: Ascom/Prefeitura de São Gonçalo

O Teatro Municipal de São Gonçalo foi palco de uma homenagem especial e memorável para todos que prestigiaram, na noite desta quinta-feira (11), a Orquestra Municipal de São Gonçalo, no concerto em celebração ao Dia das Mães. Foram duas sessões lotadas, com muita emoção e alegria dedicada a todas as mães gonçalenses.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany, o repertório foi elaborado especialmente para esta noite, com músicas que tocaram e divertiram o público, com grandes sucessos da Música Popular Brasileira e também internacionais que marcaram gerações, como ‘Ela é carioca’, ‘Samba do avião’, ‘Falsa consideração’,’Love by grace’ e a emocionante ‘How can i go on’, que arrancou aplausos do público pela interpretação, com a orquestra sendo aplaudida de pé ao final da música.

”A Orquestra Municipal é um patrimônio da nossa cidade e sempre surpreende pela sua qualidade. Este concerto em homenagem às Mães, em um teatro lotado, prova o quanto a nossa cultura é viva. Toda homenagem às mães é sempre especial “, disse o vice-prefeito Sérgio Gevú, que representou o prefeito Capitão Nelson.

A noite teve homenagens especiais para as mães. Representando as mães da cidade de São Gonçalo, a primeira dama Marinete Ruas recebeu das mãos do vice-prefeito um buquê de flores. As homenagens se estenderam para Mariana Barbosa, esposa do deputado estadual Douglas Ruas, e para Andréa Côrtes e Ângela Coutinho, respectivamente esposa e mãe do deputado federal Altineu Côrtes, que também receberam flores.

As mães da cidade também foram representadas pelo público. A mãe com mais idade, a mãe com maior número de filhos e a mãe que teve filho há menos tempo foram ao palco do teatro receber uma lembrança pela data.

As emoções não pararam nas homenagens. O coral Unidas Pela Vida, que ensaiou com Maestro Josias Freitas para esta noite especial, também se apresentou junto à Orquestra Municipal de São Gonçalo. O coral é formado por mulheres do Grupo Unidas Pela Vida, que existe desde 2017. O grupo é uma rede de apoio às pacientes oncológicas que realizam tratamento na cidade de São Gonçalo. O coral e a orquestra interpretaram as canções ‘Amor de mãe’, ‘A Deus seja a Glória’ e ‘A amizade’.

A vereadora Patrícia Silva foi homenageada pelas integrantes do Unidas pela Vida, pelo tempo que esteve à frente do grupo.

O vereador Felipe Guarany entregou moções ao final da apresentação. Entre as homenageadas estava Maria Célia Paixão Álvaro, representando as alunas da Academia da Saúde da Clínica Municipal do Barro Vermelho. A entrega da moção no teatro foi emblemática, tendo em vista que Maria participou da primeira peça encenada no Teatro Municipal George Savalla Gomes.

Uma segunda sessão foi aberta ao público, que compareceu em grande número para prestigiar uma noite feita especialmente para as mães.