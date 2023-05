Exposição de caricaturas chega para colorir o Teatro Municipal de São Gonçalo

Caricatura do jogador Vinicius Junior, nascido no município - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe no próximo sábado (13) a exposição de caricaturas do artista Dan. O caricaturista que aprendeu a desenhar sozinho ainda criança, revela que a mostra conta com personagens do mundo inteiro e de diferentes épocas, além de saudar nas caricaturas figuras importantes de São Gonçalo, como o jogador Vinicius Junior, e a dupla Claudinho e Buchecha.

Caricatura da dupla Claudinho e Buchecha, naturais de São Gonçalo | Foto: Divulgação

Nascido na comunidade Coronel Leôncio, em Niterói e de origem pobre, o artista começou a desenhar ainda menino e como um dom natural, Daniel aprendeu sozinho, apenas exercitando os traços. Ainda sem materiais para ilustrar da forma que queria e que via nas ilustrações das suas referências, as primeiras vindas dos gibis da Turma da Mônica e dos desenhos Daniel Azulay, o artista conta que quando criança, seu sonho de infância era ganhar uma caixa de lápis de cor no natal.

Com o aprimoramento de seus desenhos, aos 16 anos, Daniel passou a integrar a equipe do jornal A Tribuna de Niterói ilustrando os jornais impressos. Unindo a combinação criativa de talento e dedicação, o artista aperfeiçoou os desenhos e se tornou um grande ilustrador. Mas o talento não ficou só para si, o artista também divide o que sabe no projeto ‘Desenhando o Futuro’ desenvolvido por iniciativa própria, para crianças que, como ele na infância, gostam de desenhar mas não possuem tantos recursos. ‘’Quero deixar um bom legado, faço oficina de desenho com crianças carentes, na intenção de desenvolver o talento que existe dentro delas. Junto um ‘dinheirinho’, compro material e levo para eles." conta o artista.

Daniel e as crianças participantes do projeto ''Desenhando o Futuro'' | Foto: Divulgação

O projeto que existe desde 2011, conforme conta Daniel, é itinerante. O caricaturista é chamado para fazer visitas em escolas públicas e comunidades carentes. Além disso, o artista também tem outros projetos pessoais, como o documentário que vem sendo produzido pela produtora Alomnesia. Em seu enredo, o documentário visa retratar a trajetória do caricaturista que sonhava ganhar lápis de cor para fazer suas ilustrações. O documentário tem lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. O ilustrador também tem livros ilustrados como projetos em andamento.

O artista conta que a paixão pela caricatura surgiu ainda na adolescência. ‘’Foi quando passei a ver os traços dos grandes cartunistas como Chico Caruso, Ique, Ziraldo, Gil.’’ sem nenhum curso, Daniel abrilhantou a carreira como artista, seguindo os passos dos cartunistas citados. ‘’Vejo na caricatura uma expressão de alegria, e me sinto realizado somente pelo fato de ver alguém se alegrando em ver o meu trabalho.’’

Ainda assim, o artista afirma buscar sempre uma evolução: "A cada trabalho que faço é um aprendizado, vivo me cobrando por fazer um trabalho sempre melhor’’. A exposição que chega às paredes do Teatro Municipal de São Gonçalo traz personagens como Palhaço Carequinha e o compositor Altay Veloso, destaques do município.

Serviço

A exposição ficará disponível do dia 13 de maio até 11 de junho

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 9h às 18h

Endereço: R. Feliciano Sodré, 100, Centro

A realização da exposição é de Alessandra dos Santos Miranda

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca