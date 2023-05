Letícia Soares e Banda se apresentam no Magé Tênis Clube

O show, só com mageenses no palco, acontece no sábado (13) - Foto: Divulgação

O show, só com mageenses no palco, acontece no sábado (13) - Foto: Divulgação

Letícia Soares e Banda está de volta a Magé, sua terra natal! Agora, para fazer a estreia nacional do “Baile da Let”, interpretando sucessos nacionais e internacionais do pop, r&b, axé music, samba e, claro, mpb. O show, só com mageenses no palco, acontece no sábado (13), às 21h, no Magé Tênis. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla e na secretaria do clube.

Vencedora dos Prêmios APTR, Bibi Ferreira, Cesgranrio de Teatro, Botequim Cultural e Destaques Musical.Rio como Melhor Atriz Protagonista por seu trabalho em "A cor púrpura", a cantora foi finalista ainda do reality show musical “Canta comigo”, da Rede Record/Netflix em 2021. Em abril, ela deu vida às canções da Elsa, no espetáculo "Frozen in concert", em São Paulo. Essa foi a primeira vez que uma artista preta interpretou as canções da personagem num evento oficial da Disney no Brasil. A temporada foi um grande sucesso!

"Nada mais justo do que começar a turnê nacional por Magé. Afinal, foi aqui onde tudo começou", alegra-se a artista, que fala do repertório: "A nossa proposta com o baile é realmente trazer essa atmosfera de um lugar onde as pessoas possam se divertir pra valer, com música boa e animada, como nos velhos tempos. Magé sempre foi uma cidade que teve bailes muito famosos na região e isso acabou se perdendo um pouco, acho? A ideia é também resgatar um pouco dessa tradição, reunir a comunidade em prol de algo maravilhoso, que é a festa só com artistas locais".

O projeto Letícia Soares e Banda conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural 2.

"Ter o poder público como fomentador de cultura acessível para todos é importante demais".

Carreira

Letícia Soares foi finalista do reality show musical “Canta comigo”, da Rede Record/Netflix, em 2021, e é cantora convidada de vários grupos musicais em atividade, como: do bloco carnavalesco Pagu, da banda Conceitual Club, da Radio Hits e do Quartula by Night. Dubladora da personagem Miss Honey, do musical "Matilda" (Netflix) e da personagem Peg, do filme Live Action “A Dama e o Vagabundo”, do Disney Plus. Participou também das dublagens de "Alladin", "O Rei Leão", "Vivo, Uma invenção de Natal", "Gavião Arqueiro", entre outros.

Vencedora dos Prêmios APTR, Bibi Ferreira, Cesgranrio de Teatro, Botequim Cultural e Destaques Musical.Rio como Melhor Atriz Protagonista por seu trabalho em "A cor púrpura". Natural de Magé/RJ, Letícia é formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ) e estudou canto na Escola Portátil de Música do Instituto Casa do Choro (RJ). Iniciou sua carreira em musicais no premiado espetáculo “Besouro Cordão de Ouro”, de Paulo César Pinheiro, e direção de João das Neves. No Rio de Janeiro, atuou também em “Gota D'água”, “É samba na veia, é Candeia” e “Missa dos quilombos”. Em São Paulo, atuou em “O Rei Leão”, “Mudança de hábito”, “We Will Rock You”, “Les Misérables”, “A Pequena Sereia”, “Rent”, “Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812”, "Sunset boulevard", "MOTIM - Lugar de Escuta", "Se essa lua fosse minha" e "Azáfama - Substantivo Feminino". Interpretou a personagem principal (Celie) do espetáculo "A cor púrpura" em 3 temporadas de grande sucesso e, atualmente, está em cartaz com “Marrom, a Musical”, e no elenco da série musical "O Coro: sucesso aqui vou eu", no Disney Plus.

SERVIÇO:

LOCAL: Magé Tênis Clube (R. Ocaí, 2-70 - Flexeiras, Magé)

DATA: 13/5 (sábado)

HORÁRIO: às 21h

INGRESSOS: a partir de R$ 15

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: Livre