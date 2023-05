Teatro Municipal de São Gonçalo recebe o espetáculo solo de Altay Veloso: "Alabê de Jerusalém"

Altay é autor e compositor da apresentação e está de volta aos palcos com um concerto solo dirigido por Jayme Periard - Foto: Divulgação

O espetáculo solo de Altay Veloso "Alabê de Jerusalém" chega ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes, no próximo sábado (13). A partir das 19h, os espectadores poderão conferir a obra brasileira que abordará sobre tolerância e amor.

Com novos textos e novas canções, a obra totalmente original incorpora e assume a pluralidade do brasileiro, contribuindo para ampliar o conceito de cultura popular. Altay é autor e compositor da apresentação e está de volta aos palcos com um concerto solo dirigido por Jayme Periard.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na quinta-feira (13), às 10h, 24 pares de ingressos para o solo "Alabê de Jerusalém", no sábado (13), às 19h. Não haverá venda de ingressos.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.

Data: Sábado (13), às 19h.