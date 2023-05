Lei reconhece escolas de samba como manifestação cultural nacional

Já está em vigor a Lei 14.567/23, que reconhece as escolas de samba como manifestação da cultura nacional. O texto sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicado pelo Diário Oficial da União na sexta-feira (5).

A nova norma decorre do Projeto de Lei 256/19, da deputada Maria do Rosário (PT-RS). A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados em 2019, recebeu o parecer favorável e passou sem alterações pelo Plenário do Senado, em abril.

Pela nova lei, as escolas de samba, assim como os desfiles, as músicas, as práticas e as tradições, são reconhecidas como manifestação da cultura nacional. O poder público garantirá a livre atividade das escolas de samba e também os desfiles.

A norma deverá ser batizada de Lei Nelson Sargento, em homenagem ao cantor, compositor e ex-presidente de honra da Mangueira. Sargento (1924-2021) é autor de clássicos da música brasileira, teve o músico Cartola (1908-1980) entre os parceiros, e integrou o grupo A Voz do Morro, com o compositor e cantor Paulinho da Viola e outros.