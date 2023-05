Projeto Barca das 7 está de volta em Niterói, com muitas atrações musicais

O “Projeto Barca das 7” está de volta a Niterói, com início no dia 10 de maio próximo, nesta quarta –feira , no Varandão do “Praia Clube São Francisco”, a partir das 19 horas, com o Trio do pianista e compositor Kiko Continentino, tendo um convidado especial a cada mês. Quem está à frente do Projeto é o músico, produtor e conhecido 'Homem Baile', Chiquinho Aguiar.

Esta nova versão do “Projeto Barca das 7” tem a direção musical Kiko Continentino, pianista do legendário grupo AZYMUTH desde 2015. Ao longo de 4 décadas, Continentino dividiu palco e estúdio com uma constelação de músicos internacionais da MPB, do jazz e da Pop music, como Milton Nascimento, com quem tocou por 25 anos e que também é parceiro.

O convidado especial é Maurício Einhorn, instrumentista, gaitista e compositor de pérolas como "Batida Diferente", "Estamos Aí", "Tristeza de Nós Dois" , entre outras. Vale destacar que com mais de 70 anos de carreira, Maurício Einhorn segue tocando como nunca, nos surpreendendo, nos emocionando e abrilhantando a cena musical brasileira.

O “Kiko Continetino Trio”, é composto por Márcio Bahia, considerado um dos maiores bateristas de todos os tempos. Márcio foi componente do grupo de Hermeto Pascoal por décadas. E o Contra-Baixo de Adalberto Miranda, um expoente da nova geração, atualmente compondo o grupo da Cantora Ludmila.