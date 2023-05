Daiane dos Santos conquista 1º lugar na "Dança dos Famosos"

Daiane conquistou o primeiro lugar com sua coreografia - Foto: Divulgação

A ex-ginasta Daiane dos Santos, de 40 anos, conquistou o público em sua apresentação no quadro "A Dança dos Famosos", no Domingão do Huck, ao misturar funk e ginástica, neste domingo (7).

Com sua impactante atuação, Daiane subiu para a primeira posição na rodada, recebendo nota 10 de dois jurados técnicos, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo; além da plateia.

O professor Dani Norton elaborou uma coreografia personalizada para a ex-atleta , mesclando movimentos do funk com acrobacias da ginástica rítmica.

A performance de Daiane se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, com milhares de visualizações e internautas tecendo muitos elogios pelo seu desempenho.