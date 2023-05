Theatro Municipal de Niterói apresenta “Sinatra and Friends” neste domingo (14)

No domingo do Dia das Mães (14), Niterói receberá um programa que é uma ótima opção de presente para a data. O Theatro Municipal da cidade receberá o famoso musical “Sinatra and Friends – The Definitive Rat Pack” a preços populares, em apresentação única. A iniciativa é da Prefeitura de Niterói, parceria entre a Coordenadoria Municipal de Eventos e a Fundação de Artes de Niterói, por meio do Theatro. Os ingressos custam R$ 100, com meia entrada a R$ 50, e estão à venda online, pelo site da Sympla, ou na bilheteria do Theatro.

O coordenador de Eventos de Niterói, André Felipe Gagliano, explicou que a oportunidade de assistir ao espetáculo é única. “Em uma data tão simbólica, assistir a um musical como este a um preço tão em conta é uma oportunidade como poucas! Quisemos oferecer uma opção de presente diferenciada para as mães da cidade que são fãs dos clássicos de um dos maiores artistas de todos os tempos, que foi Frank Sinatra”, disse Gagliano.

Considerada pela crítica especializada a maior e mais consagrada homenagem a Frank Sinatra, e em cartaz em Las Vegas e Londres há cerca de 20 anos, “Sinatra and Friends, The Definitive Rat Pack” chega ao Brasil pela primeira vez neste mês, para três únicas apresentações, uma delas na cidade fluminense. O show traz músicas inesquecíveis como: My Way, Mr. Bojangles, New York, New York, That’s Amore, Fly me to the Moon, Volare, King of the Road, What Kind of Fool, Hey There, Where or When, e muitos outros sucessos igualmente conhecidos.

Frank Sinatra chegaria aos 100 anos em 12 de dezembro de 2015. Foi considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, sendo recordista de vendas, com mais de 150 milhões de cópias mundialmente. O musical “Sinatra and Friends” foi montado para prestar homenagem ao cantor, sua música e sua trajetória em uma série de apresentações e concertos ao vivo em Las Vegas. No palco, o espetáculo traz Hannah Lindsey como Nancy Sinatra, Richard Shelton, como Frank Sinatra, Mark Adams como Dean Martin e George Daniel Long como Sammy Davis Jr., entre outros convidados especiais.

Serviço

“Sinatra and Friends, The Definitive Rat Pack”

Data: 14/05 (domingo)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua 15 de Novembro, 35, Centro

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/82826/d/194549 ou na bilheteria do Theatro

Classificação livre