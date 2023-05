DJ Pedro Sampaio posta foto com suposto namorado pela primeira vez

Cantor já estaria no relacionamento há 9 meses, de acordo com os boatos - Foto: Divulgação/ Redes sociais

Na noite do último sábado, Pedro Sampaio dispensou fotos e mensagens carinhosas para o cantor Lulu Santos, que completou 70 anos na última quinta-feira. Em uma das fotos, o DJ aparece ao lado de Lulu Santos, seu marido e seu suposto namorado, o modelo Henrique Meinke, com quem estaria tendo um relacionamento há 9 meses.

Desde que surgiram boatos de que os dois estariam juntos, essa foi a primeira vez que o DJ compartilhou uma foto ao lado do suposto namorado. Os dois já foram clicados juntos numa viagem a Fernando de Noronha e Santa Catarina, mas não houve confirmação de relacionamento entre ambos até agora. Em março deste ano, no festival Lollapalooza, Pedro Sampaio se assumiu bixessual em forma de música, remixando ‘’Toda Forma de Amor’’ do cantor Lulu Santos.

Pedro Sampaio e Lulu Santos na festa de aniversário de 70 anos do cantor | Foto: Divulgação/ Redes sociais

"Parabéns pelos seus 70 anos! E obrigado por esses últimos meses, nossa aproximação foi muito poderosa!’’ escreveu o DJ na legenda das fotos postadas com o cantor, nos comentários, o modelo interagiu, ‘’Amo!’’ comentou Henrique. O cantor retribuiu o carinho e comentou ‘’Don Pedro, você é um príncipe’’