Projeto 'Dalva, minha vó e eu' faz apresentação única em Niterói

Voz que ecoa para as crianças de ontem, de hoje e de sempre. A icônica cantora Dalva de Oliveira, que faria 106 anos em 5 de maio, marcou época e, mesmo que inconscientemente, eternizou-se no imaginário cultural e na memória afetiva de diferentes gerações.

Ser um fio condutor dessa história para as que dão seus primeiros passos, além de reconectar seu legado com quem, de alguma forma, teve sua vida marcada pela eterna Rainha do Rádio é o propósito da atriz, cantora, escritora e pesquisadora Mona Vilardo com o projeto “Dalva, minha vó e eu”, que faz apresentação única em Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no dia 13 de maio, sábado, às 11h. A entrada é R$ 50.

Baseado no livro homônimo, escrito por Mona, o projeto é a primeira leitura musical do Brasil voltada a mostrar um assunto nunca falado antes: a Era do Rádio para crianças e jovens. Premiada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a obra faz parte do projeto “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo”, que acontece desde 2017. Com prefácio de Ricardo Cravo Albin, é o primeiro livro sobre as Rainhas do Rádio voltado para crianças e jovens, resgatando a memória da Era do Rádio através da afetuosa relação de uma neta com sua avó.

"A sua relevância é permitir que os mais jovens conheçam e aprendam sobre a artista Dalva de Oliveira e sobre a Era do Rádio", destaca Mona.

Com a leitura musical do livro, Mona Vilardo resgata a história da cantora Dalva de Oliveira e mostra a importância dos laços de afeto feitos na infância. Mona é a própria neta contando suas memórias com a avó e também dá voz às canções que foram sucesso com Dalva de Oliveira usando uma boneca de manipulação direta, a “Dalvinha”. A manipulação da boneca de Dalva de Oliveira – criando uma atmosfera lúdica para o público infantojuvenil - é realizada por Bianca Bühring.

Mona Vilardo

Mona Vilardo iniciou seus estudos musicais aos oito anos de idade, é formada em canto lírico pela UNIRIO e já realizou turnês pela Europa e Estados Unidos. Como cantora, participou de novelas como "Órfãos da Terra”, “Deus Salve o Rei” – TV Globo e “Gênesis” – TV Record.

Desde 2017 é idealizadora do projeto "Elas por Ela-As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo". Ganhou os seguintes editais: Retomada Cultural I, Cultura Presente nas Redes I e II, Fomento da cidade de Niterói, Edital Municipal em Cena (ficando em terceiro lugar na categoria de música), SESC PULSAR, entre outros. É integrante da Cia. Pequod de Teatro de Animação desde 2004, fazendo os seguintes espetáculos: “Noite Feliz”, “Peer Gynt”, “Marina – a Sereiazinha” e a opereta “Pinóquio.

Em sua trajetória trabalhou com diretores como Diogo Vilela, Roberto Bomtempo, Bibi Ferreira, Miguel Vellinho, Cacá Mourthè e Tim Rescala. Em setembro de 2022, reuniu 2 mil pessoas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com o seu projeto “As Rainhas do Rádio em Concerto” – onde homenageou cinco cantoras do rádio acompanhada da Orquestra Sinfônica de Mulheres do Brasil. Em 2023, lança o livro “Marlene – a voz que se fez escutar”, sobre Marlene, Rainha do Rádio de 1949.

Serviço:

“Dalva, minha vó e eu”

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói

Data e horário: dia 13 de maio, sábado, às 11h

Entrada: R$ 50, vendas pela plataforma Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/82131/d/190744/s/1289787)

Duração: 45 minutos

Classificação etária: livre

Instagram: @monavilardo / @rainhasdoradio / @salanelsonoficial

Ficha técnica:

Mona Vilardo - Idealização, direção e atuação.

Elenco: Mona Vilardo e Bianca Bühring

Cenário e confecção da boneca: Carlos Alberto Nunes

Figurino: Aline Ciafrino

Iluminação: Diego Diener

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho

Produção Executiva: Guerreiro Produções

Direção de Produção: Mona Vilardo

Realização: Cultura Niterói