Dia das Mães: Shopping em Itaipu vai homenagear com exposição

O Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, vai transformar a demonstração de afeto, cumplicidade e cuidado maternal em retratos das mães reais que estão presentes no dia a dia do shopping.

De 05 a 14 de maio, a Praça de Eventos contará com um estúdio onde as mamães poderão ser fotografadas com seus filhos ou individualmente, e ainda receberão de recordação o registro impresso no tamanho 10x15. O estúdio funcionará de segunda a sábado, das 16h às 21h e domingo, das 16 às 20h.

Essas fotografias farão parte da exposição “Mãe – Retratos de Amor”, que ficará disponível no shopping de 15 a 31 de maio, em um espaço de experiência, que além das lindas imagens, terão depoimentos das mães participantes reproduzidos em áudio.

Outra novidade é que de 05 a 14 de maio, os clientes do programa ‘Você Multi’ poderão resgatar dois benefícios exclusivos na plataforma. Com 600 pontos, ganha 1 Loção Corporal L’Occitane au Brésil 250ml, com 400 pontos, ganha 1 Creme para Mãos L’Occitane au Brésil 30ml. O ponto de trocas para resgate dos benefícios do shopping estará localizado no 2º piso, em frente a Reserva.

Serviço:

Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ