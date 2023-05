Saxofonista comemora 40 anos de carreira com show em Maricá neste sábado (06)

Neste sábado (06), o compositor e saxofonista George Israel comemorará 40 anos de carreira com show especial no estacionamento do Boulevard Maricá, às 17h, em homenagem ao aniversário de dois anos do empreendimento. A apresentação terá duração de 1h30, com entrada franca.

Compositor de hits clássicos do Rock Nacional, através da sua banda (Kid Abelha) e de parcerias com nomes como Cazuza, Leoni, Léo Jaime, Toni Garrido, Frejat, entre outros, George Israel teve a ideia de criar um show com vários sucessos mesclados às suas influências musicais, de uma forma dançante e interativa. Para tanto, o saxofonista fez uma imersão em sua trajetória, pesquisando e relembrando canções desde quando atuava como DJ nas festas cariocas, influenciado pelo Soul de Hyldon e Tim Maia, pelo Swing de Jorge Benjor e pelo caldeirão de misturas dos Novo Baianos e Mutantes.

O público pode esperar as parcerias com Kid Abelha, Cazuza e músicas que gravou com Os Paralamas, Leo Jaime, bem como pitadas de Mutantes, Stones e Dylan, performadas com uma banda de feras, escolada em dezenas de apresentações Brasil afora, dentre elas 10 shows entre 2021 e 2022 no Festival Rock Brasil 40 anos.

No repertório do show, músicas como Fixação, Lágrimas e Chuva, Eu Tive um Sonho, Codinome Beija Flor, Proibido Fumar, Brasil, Na Rua Na Chuva, Exagerado e Fórmula do Amor, entre outras.

SERVIÇO:

Show George Israel

Sábado, dia 6/5, às 17h

Endereço: Boulevard Maricá

Rua Ver. Luis Antônio da Cunha 35, Centro- Maricá.