Aos 51 anos, Fábio Assunção vira calouro no curso superior de Ciências Sociais

O ator Fábio Assunção, de 51 anos, atualmente interpretando o personagem Humberto, na novela 'Todas as Flores', começou o curso superior de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo.

Nas redes sociais, os colegas parecem estar curtindo a presença do ator na mesma faculdade. No perfil “Spotted PUC SP”, que posta fotos de alunos e alunas que são paquerados anonimamente, Fábio Assunção também é “estrela”. Já existem diversas fotos do artista pela faculdade com comentários como: “O ‘bixo’ de Ciências Sociais tá na TV!” e “Esse gatinho global beija meninos ou meninas?”.

Casado com Ana Verena e pai de três filhos, Fábio se prepara para estrear um espetáculo ao lado do mais velho, João Assunção, de 20 anos.