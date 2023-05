Concerto em celebração ao ‘Dia das Mães’ em São Gonçalo

A Orquestra Municipal de São Gonçalo fará um grande concerto na quinta-feira (11), em celebração ao Dia das Mães, no Teatro Municipal George Savalla Gomes. Com distribuição de convites durante ação na rede social da Secretaria de Turismo e Cultura, o show terá início às 19h.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany, o concerto contará com um repertório composto por Bossa Nova, MPB e samba, além de outros sucessos da música brasileira. A Orquestra Municipal de São Gonçalo conta com seis clarinetas, três flautas, quatro violinos, dois violoncelos, dois contrabaixos acústicos, cinco saxofones, quatro trompetes, quatro trombones, uma tuba, três trompas, um oboé, um fagote, bateria, percussão, baixo elétrico, violão, guitarra, teclado e 10 pessoas no coral.

Na terça-feira (9), às 10h, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através de uma ação no Instagram (@turismoculturasg), 25 pares de ingressos para o espetáculo.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo

Quinta-feira (11), às 19h

Classificação etária: livre