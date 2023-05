Prefeitura de Maricá lança programação 2023 do Cine Henfil

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, lançou nesta quinta-feira (04) a programação 2023 que será exibida ao longo do ano, gratuitamente, para a população no Cine Henfil, cinema público municipal administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip).

Na abertura foram exibidos os filmes “Dedo na Ferida”, do cineasta Silvio Tendler, que ganhou o prêmio no Festival do Rio em 2017 como melhor documentário pelo júri popular; e “Socorro”, de Susanna Lira, sobre a líder comunitária Socorro do Burajuba, do município de Barcarena, no Pará, considerado zona de sacrifício ambiental e social.

“O Cine Henfil é um marco histórico de resgate dos cinemas de logradouros públicos, é um instrumento de políticas democráticas da nossa gestão. A programação se preocupa com a reflexão, formação e inclusão social. Pensamos a cidade inteligente, por meio das artes, sustentável, afetiva, solidária, cooperativa e, sobretudo, humanística”, comentou o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

O lançamento contou com a presença de 50 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino, autoridades, artistas, convidados e vários cineastas, entre eles, o diretor Silvio Tendler, que também é professor de cinema e historiador.

“Hoje estamos com muitos outros grandes cineastas aqui. Maricá se destaca com a cultura e agora com um lindo e grande cinema de rua, um cinema público. O cinema é uma ferramenta de impacto social, pois consegue modificar e acrescentar na vida das pessoas. Eu tenho muito orgulho e fico muito agradecido em poder participar dessa iniciativa. Parabéns, Maricá”, comentou o cineasta homenageado da noite.

O Cine Henfil tem letreiro que remete aos cinemas antigos, como o Cine Odeon, no Rio de Janeiro. Na parte interna, são 200 poltronas, sendo 190 comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo. O espaço foi oficialmente inaugurado em 2014, mas funcionava como um Cineteatro, sendo palco de inúmeras apresentações que reuniram milhares de pessoas.

Funcionamento e programação

O Cine Henfil vai funcionar de terça a quinta-feira, com sessões voltadas para o projeto Cine Escola, com programação temática a ser trabalhada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, dentre outras. De sexta a domingo, haverá filmes para o público em geral, com sessões temáticas, lançamentos e encontros com os realizadores que vão acontecer sempre às 15h, 17h e 19h.

A programação está voltada para a diversidade e pluralidade cultural, com o objetivo de proporcionar o contato de todos os públicos com produções cinematográficas de qualidade, contemplando a população maricaense com obras brasileiras e estrangeiras, históricas e filmes de ficção e documentários, em exibição simultânea ou recente nos circuitos.

“Aceitamos desafio desafio de gerir o Cine Henfil, porque nossas experiências nos dizem que podemos fazer bem esse trabalho. É uma oportunidade de mostrar o que acontece quando valorizamos a participação das pessoas e quando abrimos espaços para troca de conhecimentos. O Cine Henfil é a oportunidade para que o cine-escola aprimore, enriqueça e estimule a construção de conhecimentos. Teremos ótimos filmes para todas as idades. Vamos, Maricá”, comentou o diretor executivo do Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), Claudius Ceccon.

Entre os filmes programados para esta ano estão: ‘O Menino e o Mundo’ dirigido por Alê Abreu; ‘Cidade de Deus – 10 Anos Depois’ dirigido por Luciano Vidigal; ‘Marte Um’ dirigido por Gabriel Martins; ‘Perlimps’ dirigido por Alê Abreu; e ‘Clara Estrela’ dirigido por Susanna Lira. Confira a programação completa dos próximos 15 dias.

Programação do fim de semana

Sexta-feira (05/05)

15h – Filme infantil – Poropopó

17h – Documentário adulto – Nas asas da Pan Am

19h – Filme adulto e debate com Susanna Lira – Mussum, Um Filme do Cacildis

Sábado (06/05)

15h – Filme infantil – Poropopó

17h – Filme adulto – Arqueologia de um poeta

19h – Documentário adulto e debate com Susanna Lira – Clara estrela

Domingo (07/05)

15h – Filme infantil – Poropopó

17h – Filme adulto – Chico Mário: a melodia da Liberdade

19h – Filme adulto e debate com Susanna Lira – A mãe de todas as lutas