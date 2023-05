Festival O Corpo Negro começa no Sesc São Gonçalo

O festival de dança O Corpo Negro, realizado pelo Sesc RJ começa, nesta quinta-feira (04/05), em São Gonçalo. Na programação, há uma mostra de filmes e um espetáculo de dança com os bailarinos Davi Pontes e Wallace Ferreira. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na unidade do Sesc no município (Av. Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte).

A mostra começa com o filme Damas do Samba, nesta quinta (04/05), às 10h. A obra retrata a presença feminina na criação, manutenção e perpetuação do carnaval carioca. São musas, compositoras, passistas, madrinhas, carnavalescas, mulatas, intérpretes e até mesmo operárias que formam um painel de cores, sentimentos e sons na representação dessa cultura.

Já as 14h30min acontecerá o lançamento do documentário Congar. O filme registrou a viagem do Reinado de Nossa Senhora do Jatobá, de Belo Horizonte para o Rio, para apresentação no festival, no ano passado. A obra mostra diferentes gerações da irmandade, que levam consigo os seus ritos e celebram juntos a fé, a memória e o tempo.

No próximo sábado (06/05), às 19h, acontece o espetáculo de dança Repertório Nº 2, com bailarinos Davi Pontes e Wallace Ferreira. Utilizando técnicas desviantes e informais, a performance é a segunda parte de uma experiência coreográfica para pensar a dança como uma prática de autodefesa. A dupla vem circulando mundo afora com o espetáculo. Por conter nudez, a classificação indicativa é 18 anos.

A mostra de filmes do festival continua na semana seguinte, com a exibição conjunta dos curtas SETA e Vaga Carne, no dia 10 de maio, às 16h. No dia 11/05, às 10h, será exibido Pedreira, e às 14h30min, os curtas Ilhas de Calor, Elegbará e Só Sei Sentir. No dia 12/05, haverá a exibição de Negrum3 e A Rainha Diaba, às 19h. No dia 13/05, às 16h, a reexibição de Ilhas de Calor, Elegbará e Só Sei Sentir.

O festival de dança O Corpo Negro começou no último sábado (29/04), no Rio, com apresentação gratuita de espetáculos criados e executados por artistas negros e negras. Realizado pelo Sesc RJ, o evento chega a sua terceira edição com mais de 90 apresentações, shows, mostra audiovisual, oficinas e debates, ao longo de um mês, selecionados por meio de um edital público.

Além de São Gonçalo e do Rio, a programação se estende até 28 de maio nas cidades Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Niterói, Petrópolis e Volta Redonda. Confira a programação completa em www.ocorponegro.com.br Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na unidade do Sesc no município (Av. Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte).

