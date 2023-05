Feira da Agricultura Familiar acontece em Araçatiba neste sábado (6)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, realiza a partir das 9h de sábado (6) uma edição especial da Feira da Agricultura Familiar, em homenagem ao mês das mães na Praça Agroecológica, em Araçatiba. O evento contará com expositores e venda de artesanato e diversos produtos orgânicos, fomentando a economia local.

Uma oficina de aproveitamento integral ou parcial de alimentos, que integra o Sábado Agroecológico, será ministrada às 9h pela professora Fernanda Travassos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ). O Caminhão do Peixe venderá pescados com até 40% de desconto para a população. O músico Ronaldo Valentim também marca presença na feira com um repertório especial com muita MPB.

Serviço:

Feira da Agricultura Familiar

Data: Sábado (06/05)

Horário: 8h às 14h

Local: Praça Agroecológica (Araçatiba)