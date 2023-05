Itaipuaçu recebe festa da pesca neste final de semana

Parece que o mar vai estar 'para peixe' em Itaipuaçu no próximo final de semana. O distrito recebe, no sábado (06/05) e domingo (07/05), a 49ª Festa da Pesca de Maricá, que contará com competições de pesca e shows na orla da pesca.

Para o evento, será montado um palco na Rua Um, onde acontecerá o show da cantora Jô Borges às 19h do sábado (06/05). Antes disso, no primeiro dia de eventos, serão distribuídas plaquetas, camisas do evento aos participantes, além de lacres e sacos aos atletas pescadores. As atividades começam às 9h.

As iscas vão para o mar mesmo a partir das 14h, com o início da 1ª etapa do Torneio de Pesca. A pesagem do pescado está marcada para as 18h.

Já no domingo (07/04), a 2ª etapa começa às 7h30 e vai até às 11h30. Enquanto os pescadores competem, o público que não está na competição, a partir das 8h, poderá participar de atividades esportivas na areia. com o fim da competição e da pesagem, haverá a premiação dos pescadores que juntarem maior quantidade de peixes. Logo após, às 12h, acontece o Concurso Rainha da Pesca. Encerra o segundo dia de eventos o show de Baby do Cavaco, às 15h.

Ao longo do evento, serão coletados os alimentos não perecíveis que devem ser entregues pelos atletas pescadores.

Serviço

49ª Festa da Pesca de Maricá

Local: Orla de Itaipuaçu, na altura da Rua Um

Sábado (6/5), das 9h às 23h (Torneio de Pesca às 14h, show às 19h)

Domingo (7/5), de 7h30 às 21h (Torneio de Pesca às 7h30, show às 15h)