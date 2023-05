Prefeitura do Rio inaugura jardim em homenagem ao compositor Aldir Blanc

A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou nesta quinta-feira (4) o Jardim Aldir Blanc, um espaço público em homenagem ao saudoso compositor que viveu na Tijuca por 40 anos. Localizado na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Marechal Trompowski, o jardim é adornado por uma escultura em homenagem ao artista.

Em seu discurso emocionado, a viúva de Aldir Blanc, Mary Lúcia de Sá Freira, relembrou a trajetória do marido e lamentou a impossibilidade de realizar velórios e enterros com público para as vítimas da COVID-19. Para Mary, a homenagem ao marido representa uma despedida adequada: "O Aldir merece essa homenagem por toda a sua obra. É muito emocionante e representativo para todos nós da família. É significativo fazer esta homenagem hoje, com uma grande festa, como se fosse uma despedida, que nem nós e nem milhares de famílias brasileiras pudemos fazer", destacou.

A iniciativa da Prefeitura foi realizada no dia em que se completam três anos da morte de Aldir Blanc, autor de sucessos como "O bêbado e a equilibrista" e "Dois pra lá, dois pra cá".

O prefeito Eduardo Paes comentou sobre a homenagem. "Aldir foi um grande poeta do Rio de Janeiro, uma figura muito representativa, que morreu de COVID-19 naquele momento em que a cultura mais sofreu no Brasil. Fazer essa homenagem é justo, porque deixa viva a memória do Aldir. Como representante dos cariocas, o que posso dizer para a família e os amigos é muito obrigado pelo Aldir ter vivido aqui como um grande carioca e ter feito tanto por essa cidade e por esse país", disse.

O monumento instalado no jardim foi criado pelo artista Mello Menezes e é composto por um totem em concreto que remete a folhas, onde estão a figura de Aldir Blanc e uma placa com um texto assinado pelo jornalista Luís Pimentel. A obra, que teve um custo de R$ 168 mil, foi executada sob a supervisão da Gerência de Monumentos e Chafarizes. Outros serviços também foram realizados no entorno, como a manutenção, o reparo do guarda-corpo e a concretagem da área onde foi instalada a escultura.