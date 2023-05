Integrante do Coletivo Gonçalense Escritoras Vivas, Flávia Joss lança seu segundo livro de poemas

Natural de São Gonçalo, a professora e escritora Flávia Joss estará lançando seu segundo livro de poemas, 'Canções para desviver', no dia 20 de maio, às 18h, no Empório Vírgula, que fica na rua Carlos Gianelli, 235, no Boaçu, em São Gonçalo. A entrada é gratuita e no evento será realizado um sarau e também a venda dos livros.

Após o lançamento, o livro poderá ser comprado pelo site da editora. Através desse link: http://www.editoraminimalismos.com/product-page/canções-para-desviver-de-flávia-joss

Integrante do Coletivo de Autoras Gonçalenses Escritoras Vivas e do Coletivo Autoras Assombradas, Flávia conta que o segundo livro de poemas "traz na beleza trágica da contradição o mote para pensar o mundo que se transmuta em temas como a impermanência, o tempo, o amor, a memória, o corpo, e o feminino".

Flávia Joss, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é professora e escritora | Foto: Divulgação

Sobre a autora

Flávia Joss é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é professora e escritora, autora do livro Histórias & Memórias (crônicas) - 2021, Desalinho Ensaios Poéticos (poesia) - 2022 e agora lança seu terceiro livro, o segundo de poemas, Canções para desviver. Desde 2009 desenvolve e organiza projetos de fomentação da arte e da cultura.

Em seu Instagram, @flaviasjoss2_, a escritora realiza a Resenha Poética, projeto de divulgação de livros publicados por escritores contemporâneos.

"Comecei a escrever na adolescência, mas na fase adulta a escrita ficou adormecida. Em 2018, depois de passar por diversas transformações na minha vida pessoal, voltei a escrever", contou Flávia.

"Esse retorno se deu de forma lenta, mas com o advento da pandemia, ela foi se intensificando e passei a escrever diariamente. Passei a fazer vários cursos de escrita e surgiu a oportunidade de publicar meu primeiro livro", disse.

Sobre suas referências, a escritora gonçalense afirma que "são muitas. Na poesia Drummond, Adélia Prado, Orides Fontela. Na prosa Conceição Evaristo, Clarice Lispector, Marina Colasanti. Sempre fui uma leitora de qualquer gênero, mas a poesia, o conto e a crônica têm um lugar especial em meu coração".

Em relação aos projetos futuros, a escritora afirma que estão por vir um livro de contos, para o final do ano e um livro de romance, para o ano que vem.