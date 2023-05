CineSesc tem programação de cinema gratuito em São Gonçalo e Niterói

Filme 'No Coração do Mundo' - Foto: Divulgação

A temporada 2023 do CineSesc continua em maio com sessões de cinema gratuitas nas unidades do Sesc em Niterói e São Gonçalo. Com o tema “Narrativas do olhar”, a mostra deste mês reúne obras que tem a sua narrativa conduzida a partir do olhar e dos sentimentos de suas personagens, ora dialogando com o cinema de gênero, ora se aproximando do cinema experimental.

“Usamos o termo cinema de gênero para definir quando um conjunto de filmes se assemelha em seus elementos cinematográficos, a partir de uma abordagem temática ou de estilo marcada por convenções. No caso desta mostra, sãos filmes que manejam elementos ora da fantasia e da ficção científica, ora do faroeste, da aventura e do filme de assalto para fundar as bases de suas narrativas. Com esses filmes, propomos um debate a respeito da maestria dos seus diretores em dominar as estruturas cinematográficas e, ao mesmo tempo, subvertê-las e nos surpreender a cada cena”, afirma Leandro Luz, analista de Audiovisual do Sesc RJ, e um dos curadores dos filmes.

Serão mais de cem sessões, ao longo deste mês, em 13 unidades do Sesc RJ, sendo quatro delas na capital (Copacabana, Madureira, Ramos e Tijuca). Na Região Metropolitana e no interior, o circuito passa por Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Campos, Nova Friburgo, Teresópolis, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, e no Teatro Rosinha de Valença.

Os longas em cartaz são First Cow – a primeira vaca (2021), No coração do mundo (2019), O funeral das rosas (1969), Última cidade (2020) e a animação Além da lenda – o filme (2022). Os títulos são oriundos de diretores do Brasil, dos Estados Unidos e dos Japão.

Com foco em produções de diversos estilos e países que tiveram pouco destaque no circuito comercial brasileiro, o projeto CineSesc tem o objetivo de fomentar o debate acerca dos filmes e propor uma reflexão a partir de seus temas e de suas narrativas. Confira a agenda e as sinopses para todo o estado abaixo ou no site do Sesc RJ (www.sescrio.org.br).

NITERÓI

First Cow: A Primeira Vaca: 10/5, 16h; 31/5, 18h

No Coração do Mundo: 17/5, 16h

O Funeral das Rosas: 24/5, 16h

Última Cidade: 10/5, 18h; 31/5, 16h

Além da Lenda – o Filme: 24/5, 18h

SÃO GONÇALO

Além da Lenda – o Filme: 7/5, 14h; 14/5, 16h; 21/5, 14h; 28/5, 14h

First Cow: 17/5, 16h; 27/5, 16h

No Coração do Mundo: 19/5, 19h; 24/5, 16h; 25/5, 10h

O Funeral das Rosas: 18/5, 10h; 20/5, 16h

Última Cidade: 18/5, 14h30; 31/5, 16h

SINOPSES

FIRST COW – A PRIMEIRA VACA

Kelly Reichardt | Estados Unidos | 2021 | 122 min | Ficção | 12 anos

Em 1820, um cozinheiro solitário e habilidoso viaja para o território do Oregon, onde conhece um imigrante chinês que também busca criar sua fortuna. Logo, eles se unem em um perigoso esquema para roubar leite de uma premiada vaca local – a primeira e única em todo o território.

NO CORAÇÃO DO MUNDO

Gabriel Martins e Maurílio Martins | Brasil | 2019 | 120 min | Ficção | 16 anos

Na periferia de Contagem, Marcos busca uma saída para sua rotina de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos os seus problemas. Para isso, ele precisa convencer sua namorada, Ana, a se juntarem a Selma e executarem o plano que pode mudar suas vidas para sempre.

O FUNERAL DAS ROSAS

Toshio Matsumoto | Japão | 1969 | 105 min | Ficção | 18 anos

Tóquio, anos 60. A nova estrela do Bar Genet é a ícone transgênero Eddie, cuja confiança ameaça a madame do local, Leda, mas atrai Gonda, o dono do bar, a colocando em uma perigosa intriga. Apresentado em versão restaurada, O Funeral das Rosas é uma obra fundamental da nouvelle vague japonesa e do cinema LGBTQIA+. Essa releitura original de “Édipo Rei” influenciou diretamente o clássico “Laranja Mecânica” de Stanley Kubrick. O diretor Toshio Matsumoto dobra e distorce o tempo como Resnais em “O Ano Passado em Marienbad”, criando uma obra original e marcante na história do cinema mundial.

ÚLTIMA CIDADE

Victor Furtado | Ceará/Brasil | 2020 | 70 min | Ficção | Livre

João, montado no seu cavalo Cruzeiro, e na companhia de um andarilho chamado Tahiel, adentra uma grande cidade do nordeste brasileiro para enfrentar aquele que tomou suas terras e acabou com sua família.

ALÉM DA LENDA – O FILME

Marília Mafé e Marcos França | Brasil | 2022 | 86 min | Animação | Livre.

Um livro sagrado reúne todas as lendas do folclore brasileiro, e é mantido em segredo e escondido na Montanha Coração do Brasil, que só é revelada uma vez por ano, justamente no dia 31 de outubro, dia do Saci. Só que a data está esquecida por muitos brasileiros, que preferem comemorar o Halloween. Um trio símbolo do Dias das Bruxas, a gata-bruxa Witchka, o espantalho Jerry Moon e o espectro Midnight, vêm ao país com a ideia de capturar o secreto livro e assim dominar as lendas brasileiras.