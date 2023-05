Sábado de encontros literários com entrada gratuita em Niterói; saiba mais

O Alquimia Café fica localizado no Studio In, em Itaipu - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 06 de maio, Niterói será palco de diversos eventos literários. Das 9h30 às 12h, o Alquimia Café, que fica no Studio In, em Itaipu, receberá a segunda edição do 'Sarau Alquimia Lê'. Será abordado o diálogo da literatura com as outras expressões artísticas.

A série é organizada pelos escritores Jordão Pablo de Pão, Luciana Teixeira, Rose Araújo e Vini Borges com a proprietária do negócio, Lê Oliveira. Os artistas têm a árdua tarefa de consolidar esse novo horário com data mensal. "A primeira edição nos mostrou que existe uma aceitação e um interesse local pela proposta das intervenções culturais. Sabemos que é uma proposta ousada, mas precisamos abarcar outras regiões da cidade através da arte da palavra", afirma Jordão Pablo de Pão.

A partir das 14h, o projeto literário 'Conversê' estreia um formato coletivo de sessão de autógrafos associado a um sarau com microfone aberto. A iniciativa é dos escritores Jordão Pablo de Pão e Marcelo Aceti com a comunicadora Evelyn Murad.

"Não estamos inventando a roda. A possibilidade de ter um espaço coletivo para dividir público e microfone proporciona novas parcerias e intervenções artísticas mais consistentes", chancela Jordão. Com microfone aberto, estão anunciados os organizadores com os escritores Fábio Pessanha, Pedro Garrido, Luciana Teixeira, Elis Barroso e Luiza Leite em sessão de autógrafos de seus trabalhos mais recentes. Essa edição acontecerá no Café pelo Mundo, em Icaraí.

Além de "Cáustico", seu mais recente trabalho literário, Jordão Pablo de Pão apresentará ao público nesses eventos sua primeira obra de pesquisa de memória literária. "Afinal, para que Academias de Letras?" proporcionará ao leitor não especializado uma apresentação do conceito, funcionalidade e processos seletivos das academias de letras.

O lançamento oficial, em Niterói, está marcado para 13 de junho, na Biblioteca Central do Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense.