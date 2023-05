Copacabana será palco da segunda edição do maior festival gratuito de música do Brasil

Em mais uma ação da sua plataforma de eventos, a TIM promove a segunda edição do TIM Music Rio, maior festival gratuito de música do Brasil. Os shows acontecem na praia de Copacabana durante dois fins de semana de maio (20, 21, 27 e 28) e o line-up conta com artistas consagrados e novos nomes da música brasileira. Caetano Veloso encabeça o time que traz, ainda, Daniela Mercury, Matuê, Monobloco, BaianaSystem, Liniker, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Bala Desejo, Juliana Linhares e Aline Paes.

Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM, destaca que os projetos de música da companhia apostam também na alta conectividade para trazer uma nova experiência aos usuários da operadora, principalmente por meio da tecnologia 5G. “Estamos unindo dois grandes pilares da nossa marca – a música e a inovação – em todos os eventos que realizamos, trazendo vivências inéditas para os clientes. O TIM Music Rio seguirá por esse caminho, com tecnologia e cultura acessível para todo o público. Estamos orgulhosos de promover novamente esse festival e estamos certos de que será mais um sucesso da nossa plataforma”, comenta o executivo.

A TIM retomou, no ano passado, sua plataforma de música, depois de um breve hiato provocado pela pandemia. A operadora sempre foi reconhecida como grande incentivadora de projetos musicais no Brasil e o retorno das ações foi marcado, principalmente, pelo patrocínio de grande sucesso ao Rock in Rio Brasil 2022. Durante o evento, a marca foi a segunda mais comentada das redes sociais, com 85 mil menções. Foram destaques ainda iniciativas como o TIM Music Rio – maior festival gratuito de música, realizado na Praia de Copacabana; o Festival TIM Music Mulheres Positivas, para exaltar o talento de grandes cantoras; e o TIM Music Maranhão, primeiro projeto proprietário no Nordeste.

Em 2023, a operadora patrocinou o Festival de Verão de Salvador, realizando o primeiro grande evento 5G do Nordeste. No Carnaval, conectou com a rede de quinta geração três das principais festas do Brasil: Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro), Recife (Pernambuco) e circuito Barra-Ondina (Salvador). A ação mais recente foi a segunda edição do TIM Music Noites Cariocas, no Morro da Urca.

Programação diversa nas areias de Copacabana

A abertura do TIM Music Rio terá as mulheres como protagonistas, no dia 20 de maio, com a potiguar Juliana Linhares acompanhada do grupo Monobloco. A apresentação contará ainda com a participação de Aline Paes. Logo depois, é a vez do Axé de Daniela Mercury. No domingo, 21 de maio, acontece a roda de samba comandada por Pretinho da Serrinha e Jorge Aragão. Matuê, um dos maiores nomes do trap nacional da atualidade e que acumula hits nas plataformas digitais, encerra a programação do dia.

No sábado, 27 de maio, o segundo fim de semana do TIM Music Rio começa com a banda Bala Desejo, formada pelos cantores e compositores Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, com seu som que mistura bossa-nova, indie pop, música tropicalista, pop rock e MPB. Logo depois o público vai ser presenteado com o show de Caetano Veloso. O artista vai levar para as areias de Copacabana o show de sua turnê atual: #MeuCoco. No domingo, 28 de maio, último dia de festival, a cantora e compositora Liniker sobe ao palco, seguida do BaianaSystem.