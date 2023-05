Cantor premiado de São Gonçalo, Bruno Albert inicia parceria com selo carioca

O cantor e compositor, natural de São Gonçalo, Bruno Albert lançou o single "Me Diz", que aborda a vivência do cotidiano, o renascimento e a beleza da coragem de acordar todos os dias. A música, que já está disponível nas plataformas musicais, ganhou lyric video no canal do Youtube do artista.

Este ano, Bruno retoma os lançamentos em parceria com a Peneira Musical, seu novo selo, iniciando a sequência de lançamentos que levará ao EP "ENTRE", com previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano. “Me Diz” é a primeira faixa apresentada do projeto.

A faixa, produzida por Hugo Noguchi, traz uma sonoridade que mistura MPB, Rock e Pop de forma intensa percebida na letra e na instrumentalização.

"'Me Diz' é o primeiro lançamento do projeto "Entre". É uma pergunta, um convite que inverte o papel do artista com o do público. Dizer também pode ser um tipo de escuta. E entrar muitas vezes significa se abrir", explica o artista.

Sobre o cantor

Bruno Albert nasceu e foi criado em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, e teve uma formação que explora tanto a música brasileira quanto gêneros internacionais como rock, pop, R&B alternativo e outros. Dentre seus destaques na carreira, estão o prêmio no Rootstock Music AWARDS 2021 e o EP "Semióforo", lançado em 2020, seu primeiro trabalho disponível nas plataformas musicais.

Sobre o selo

A Peneira Musical é um negócio de impacto social que atua como selo, produtora e editora, com o propósito de impulsionar a arte de pessoas LGBTQIAP+, pretes, mulheres, pessoas 50+ e pessoas periféricas em geral, apoiando, capacitando e tornando suas carreiras sustentáveis. Foi fundada em 2020, no Rio de Janeiro, pela cantora e compositora Elisa Fernandes, mulher negra, lésbica, periférica e cria de escola de samba.



Ficha técnica:

Voz: Bruno Albert

Produção musical: Hugo Noguchi

Violão: Bruno Albert

Baixo: Hugo Noguchi

Guitarra: Felipe Duriez

Bateria: Davidson Ilarindo

Mixagem: Bruno Flores

Masterização: Bruno Freire

Selo: Peneira Musical

Lyric video e capa: Natan Alcântara