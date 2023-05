Circo Voador apresenta Frejat no próximo sábado

O músico carioca ,Frejat, apresenta sua turnê " Frejat ao vivo", no Circo Voador, na Lapa, no centro do Rio, no próximo sábado (6).

O cantor vai relembrar hits de sucesso que tocava com sua antiga banda Barão Vermelho, como: " Maior abandonado", " Por você", " Pro dia nascer feliz" , "Puro Êxtase", entre outros.

O terceiro e último lote dos ingressos estão à venda pelo site Eventim. O valor do ingresso custa R$ 180 (inteira) e R$ 90 ( meia ou solidária) para estudantes , idosos e mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

A abertura do evento será por conta da banda Jonnata Doll e os Garotos Solventes. Os portões da famosa lona abrem às 22h.

Frejat no Circo Voador

Data: 06 de maio de 2023 (sábado)Horário (abertura dos portões): 22h

Endereço: Rua dos Arcos, s/n – Lapa – Rio de Janeiro/RJ

Classificação: 18 anos (14 a 17 anos somente acompanhados do responsável legal)

Preços (3º lote): R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia ou solidário)