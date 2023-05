Festa Literária de Petrópolis acontece de quinta a domingo

A FLIC ( Festa Literária de Corrêas ) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, acontece entre os dias 4 e 7 de maio. O evento cultural de literatura terá mais de 30 atividades , incluindo programação musical, oficinas, artes visuais, palestras, rodas de conversas, contações de histórias, saraus poéticos e exposições.

As atividades serão no Ciep Cecília Meireles e no domingo, na Praça Luiz Furtado da Rosa, a Praça de Corrêas, de 10h às 14h, para o público em geral.

Nas palestras e rodas de conversas serão abordados temas atuais e importantes para a sociedade, como : sororidade, ancestralidade, caminho de sucesso, linguagem neutra, etc.

O evento contará ainda com distribuição de livros para alunos de escolas públicas; além do lançamento do livro " A lagarta e o beija-flor" de Ivete Irene dos Santos.

A festa homenageará os 150 anos de Santos Dumont.