Bizarro: Aluno come obra de arte em exposição na Coréia do Sul

O estudante coreano, Noh Huynsoo, comeu a obra de arte do italiano Maurizio Cattelan, entitulada "Comedian", na última quinta-feira (27), no Museu de Arte Leeum, na capital Seul. A obra consiste de uma banana grudada na parede com fita adesiva, avaliada em US$ 120 mil , cerca de R$ 598 mil.

Depois de comer a banana por estar com fome, o estudante do curso de artes da Universidade Nacional de Seul, colou a casca da banana com a fita adesiva novamente.

"Danificar uma obra de arte também pode ser interpretado como uma obra de arte ", foi a explicação dada pelo coreano.

O autor da obra, contudo, não viu problema na atitude do aluno. De acordo com a direção do museu, a banana é trocada a cada 2 ou 3 dias.