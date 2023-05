Festa do Trabalhador leva artistas de peso a São Gonçalo

O feriado de 1º de maio foi diferente e especial para milhares de gonçalenses que compareceram à Festa do Trabalhador de São Gonçalo, realizada pela Prefeitura de São Gonçalo nesta segunda-feira, no Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte.

O evento contou com apoio cultural do Sesc de São Gonçalo e do Clube Esportivo Mauá. Para comemorar o dia do Trabalho, uma estrutura completa de som e imagem foi montada na quadra do Clube Mauá, com telão de led e iluminação de palco de última geração.

“Os trabalhadores de São Gonçalo merecem uma comemoração de alto nível, com shows de altíssima qualidade. Esse show é fruto da parceria com o Sesc e com o Clube Mauá, onde conseguimos proporcionar um dia de lazer neste feriado do Dia do Trabalhador”, disse o prefeito Capitão Nelson, que estava acompanhado do deputado estadual Douglas Ruas e do deputado federal Altineu Côrtes.

A primeira apresentação do dia ficou por conta do cantor Maycon André, que agitou o público com um repertório eclético, com samba, pagode e até mesmo rock nacional, com canções como Brilho de Cristal, Desencana, Fica, Final de tarde, Não deixe o samba morrer, Pais e Filhos, Tempo Perdido, Já era e Radar.

“Me sinto honrado em poder participar dessa festa que homenageia os trabalhadores da cidade. É muito bom proporcionar um momento de lazer para aqueles que tanto lutam pelo seu sustento”, pontuou o cantor.

No segundo show da noite, o cantor Chininha apresentou seu pagode romântico para o público gonçalense, com um repertório recheado de sucessos da carreira solo e também da época em que integrava o grupo Nosso Sentimento. Músicas como ‘Namoro escondido, Que pena, Sonho de amor,Baixinha, Pai do filho dela, Amor a três, Fora da lei, É tudo ou nada, estavam na boca do público.

“É uma honra voltar a cantar em São Gonçalo, cidade onde tenho tantos amigos e fãs, já me sinto um gonçalense de coração. É sempre muito especial cantar na cidade, especialmente nessa data tão significativa que é o Dia do Trabalhador”, disse o pagodeiro.

A festa para o trabalhador gonçalense tinha que ter seu maior representante do Carnaval. A Unidos do Porto da Pedra botou o público para sambar, com ‘País tropical’, O ‘Campeão’ e também o samba enredo de 2023, que garantiu a volta ao Grupo Especial do Carnaval, e também o samba enredo de 2024, apresentado pela bateria ‘Ritmo Feroz e pela poderosa voz poderosa do intérprete Wantuir Oliveira.

Para fechar a noite de segunda-feira com chave de ouro, a banda Barão Vermelho subiu ao palco, mostrando que, ao longo de 40 anos de estrada , é uma das bandas mais importantes do rock brasileiro. Com um show explosivo , Maurício Barros, Guto Goffi, Fernando Magalhães, Márcio Alencar e Rodrigo Suricato passearam pela trajetória de grandes sucessos do Barão, tocando cações como Bete Balanço, Meus Bons Amigos, O poeta está vivo, Por você, Exagerado, Puro Êxtase, Maior Abandonado e Pro dia nascer feliz, que fez todo o público pular e cantar.

Durante a apresentação da banda, a moradora do bairro Amendoeira, Hermínia de Oliveira, de 63 anos, foi chamada ao palco por Rodrigo Suricato, para cantar junto com os músicos a canção “Exagerado”, eternizada na voz de Cazuza.

“Foi uma das maiores emoções da minha vida! O Barão Vermelho faz parte da minha vida, sou fã de carteirinha, sempre amei Cazuza e o Rodrigo Suricato me chamou no palco justamente na minha música preferida. A felicidade me consome”, disse Hermínia, emocionada.

As atrações agradaram ao público no Mauá.

“Eu adorei, porque é um feriado que a gente pôde curtir de verdade. A gente trabalha tanto, então um show desses e de graça, ainda por cima, realmente motiva a sair de casa e fazer algo diferente ”, disse a comerciante Silvia Oliveira, moradora da Parada Quarenta.

De trabalhador para trabalhador

A festa foi para o trabalhador gonçalense, mas, para garantir que a comemoração acontecesse, centenas de servidores da Prefeitura se envolveram na organização do evento.

As Secretarias de Ordem Pública, Transportes, Conservação, Governo, Comunicação e Turismo e Cultura agiram de forma integrada para que os shows ocorressem da melhor forma possível.

Toda a segurança do evento e também a organização do perímetro do clube contaram com o apoio da Guarda Municipal e do monitoramento realizado através do Guardião, da Secretaria de Ordem Pública: um moderno sistema de câmeras posicionadas de forma estratégica para coibir ações criminosas e também ser uma forma de garantir rápida resposta dos órgãos de segurança em caso de emergência ou delitos.

A limpeza de todo ambiente foi realizada por uma equipe de plantão da Secretaria de Conservação, composta de 23 servidores da Limpeza Urbana. O evento também contou com um posto médico para atendimentos de urgência, com equipe dedicada do SAMU.