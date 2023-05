Circuito Rio e Seus Baluartes se apresenta no Sesc São Gonçalo

O projeto musical ‘Rio e Seus Baluartes: Encontro de Gerações’ apresenta, pela primeira vez, o “Circuito Rio e Seus Baluartes”, um show reunindo baluartes de três escolas de samba do Rio de Janeiro: Portela, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense. O projeto musical faz parte da programação do edital Sesc Pulsar, e traz em sua essência a valorização e resgate das personalidades que tiveram ou ainda tem papel fundamental tanto na manutenção da prática do samba, quanto na memória da escola de samba.

Com direção musical de Paulão 7 Cordas, um dos maiores instrumentistas do brasil e referência no samba, o show principal vai receber os respectivos baluartes: Tia Surica, Zé Luiz do Império e Zé Katimba e muitos convidados.

O Circuito Rio e Seus Baluartes estreia no dia 5 de maio, na unidade Sesc São Gonçalo, dedicado a escola campeã do carnaval 2023, a Imperatriz Leopoldinense. O show será apresentado pelo Baluarte Zé Katimba, fundador da escola e compositor de sambas que deram título à escola, como “Martin Cererê:”, “Nesse Palco Iluminado"!Só dá Lá Lá”, além de centenas de sambas de sucesso em parceria com Martinho da Vila. Para compor a homenagem ao baluarte, Zé katimba recebe ao palco a cantora paraibana Dandara Alves, e Zé Inácio, filho de Zé Katimba.

Este mesmo show pode será realizado na unidade do Sesc Niterói, em 19 de maio, às 19h.

A segunda escola homenageada será Império Serrano, que irá acontecer na unidade do Sesc de Ramos, dia 16 de junho, às 19h. A escola da Serrinha vai receber dois baluartes: Zé luiz do Império, compositor de “Todo Menino é um Rei”, “Malandros Maneiros”, entre muitos outros sambas e Aluísio Machado, membro da ala dos compositores do Império Serrano, já venceu 15 vezes a disputa de samba-enredo e atualmente é o maior vencedor de sambas da história da escola. É autor de clássicos do Império como ‘Bum Bum Paticumbum Prugurundum’, ‘Eu quero’, ‘Verás que um filho teu não foge à luta’ e ‘O Império do Divino'. Os baluartes recebem como convidada a cantora imperiana Luiza Dionízio,

Para fechar com chave de ouro a primeira edição do Circuito Rio e Seus baluartes, a unidade Sesc de São João de Meriti recebe a homenagem a Portela, representada pela primeira mulher a ser Presidente de Honra de uma escola de samba, pastora da Velha Guarda da Portela, a baluarte Tia Surica, que irá receber como convidada a cantora Dorina.

Sesc São Gonçalo

Data: 05 de Maio de 2023

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ, 24440-490

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Baluarte: Zé Katimba I Imperatriz Leopoldinenses

Participação: Dandara Alves e Zé Inácio

Valor do ingresso: R$ 10,00 inteira | R$ 5,00 meia

Sesc Niterói

Data: 19 de Maio de 2023

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-050

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Baluarte: Zé Katimba I Imperatriz Leopoldinenses

Participação: Dandara Alves e Zé Inácio

Sesc Ramos

Data: 16 de junho de 2023

Endereço: Rua Teixeira Franco, 38 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21060-130

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Baluarte: Zé luiz do Imperio e Aloízio Machado I Império Serrano

Participação: Luiza Dionizio

Sesc São João de Meriti

Data: 12 de agosto de 2023

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti - RJ, 25515-126

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Baluarte: Tia Surica I Portela

Participação: Dorina