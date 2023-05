Naldo e Moranguinho chocam o público ao simularem sexo em show

No último sábado (30), o show do cantor Naldo em Maceió deu o que falar nas redes sociais. O motivo é um vídeo de um momento em que ele interage com a esposa, Ellen Cardoso, a Moranguinho, que viralizou.

Nas imagens, Moranguinho aparece em frente ao marido e abaixa até que seu rosto fique de frente ao órgão genital do cantor. Naldo, então, a puxa pela cabeça.

A simulação de sexo oral dividiu opiniões dos internautas.

“Ta querendo imitar a Pipokinha”, escreveu uma internauta. “Véi que merda esse tal de naldo e moranguinho fez ontem durante o show que teve aqui (sic)”, comentou um usuário do Twitter.