É hoje: confira a programação de São Gonçalo neste Dia do Trabalhador

Nesta segunda-feira, primeiro dia do mês de maio, comemorado o Dia do Trabalhador, o município de São Gonçalo reservou uma programação especial para a população gonçalense. Com apoio do Sesc e do Clube Mauá, a banda de rock Barão Vermelho se apresentará gratuitamente nos palcos do Clube.

A abertura dos portões está prevista para às 14 horas, mas o evento inicia a partir das 16 horas com o músico gonçalense Maycon André, que abrirá o evento animando o público. Às 18 horas, o cantor Chininha, ex-integrante do grupo de pagode ‘’Nosso Sentimento’’ promete relembrar os sucessos do grupo e canções que fizeram parte da sua carreira solo.

Às 20 horas a banda Barão Vermelho, dona de hits como ‘’Bete Balanço’’ e ‘’Por Você’’ sobe aos palcos garantindo ao público a receita de como fazer o dia anoitecer feliz. A banda apresenta aos gonçalenses o show da turnê ‘’Barão 40” que comemora as quatro décadas da banda, formada em 1981.

Além destas grandes atrações, a escola de samba gonçalense Unidos do Porto da Pedra, também marcará presença.

Serviço

Apesar de ser gratuito, o evento conta com o projeto ‘’Mesa Brasil Sesc’’ que arrecada alimentos, assim, aqueles que se solidarizarem a ajudar com um quilo de alimento não perecível, estará contribuindo para o auxílio de pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

O Clube Mauá fica localizado na Avenida Presidente Kennedy 635, Centro de São Gonçalo.