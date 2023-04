Orquestra da Grota apresenta obras de Vivaldi e Bizet no teatro da UFF

Depois de estrear com sucesso a nova temporada de performances com “casa cheia” no Museu do Ingá, a Orquestra da Grota volta a se apresentar em Niterói na próxima terça-feira (02/05). Dessa vez, o grupo irá apresentar obras renomadas de dois grandes compositores europeus no Teatro da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O grupo apresenta As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, e Suíte Carmen, de Georges Bizet, com solo e regência do violinista e maestro titular do grupo, Yuri Reis. As apresentações fazem parte da série Mestres da Música, que promete trazer, ao longo da temporada, performances dos mais celebrados trabalhos de alguns dos mais consagrados e populares compositores da música erudita.

“Estamos muito satisfeitos com o sucesso do concerto que realizamos no Museu do Ingá. O espaço ficou completamente lotado, com o público extremamente caloroso e radiante, mas ainda assim muita gente ficou de fora. Agora, no Teatro da UFF, todos terão a oportunidade de conferir esse belíssimo programa. Interpretar As Quatro Estações era um sonho dos músicos da Orquestra e da direção do conjunto, que realizamos com muita competência, motivo de alegria para nós”, afirmou o maestro.

"As Quatro Estações" é uma obra para violino solo e orquestra de cordas que completa, em 2023, 300 anos de composição. Já a Suíte Carmen é extraída de um trecho da ópera Carmen, de Georges Bizet, um dos maiores sucessos do gênero na música ocidental, composta em 1875.

A apresentação começa às 19h, com ingressos vendidos presencialmente, na bilheteria do Teatro, e online, por meio do site www.guicheweb.com.br. Os ingressos custam 30 reais (inteira) e 15 reais (meia entrada).

Serviço:

Orquestra da Grota - Série Mestres da Música

Data e hora: Terça-feira, 2 de maio, às 19h

Local: Teatro da UFF -(Rua Miguel de Frias, n° 9, em Icaraí, Niterói