Shows de Diogo Nogueira e Arlindinho em Madureira no Dia do Trabalho

No feriado do Dia do Trabalho, na próxima segunda-feira (1º), o Parque Madureira recebe o Festival do Trabalhador. O evento contará com os shows de Diogo Nogueira e Arlindinho; cadastramento para banco de empregos, estágios e programas sociais.

Além da festa, haverá várias outras atividades, como distribuição de mudas , feiras de artesanatos e corrida entre entregadores de aplicativos em bicicletas de cargas.

Às11h, será celebrada uma missa para abrir o evento. E às 14h, a corrida de bicicleta dos entregadores.

Para finalizar o evento, o show de Diogo Nogueira , às 18h.

Um outro evento será realizado em frente ao Shopping dos Peixinhos, com ações sociais , espaço infantil e o show de Arlindinho Cruz e as baterias da Portela e do Império Serrano.