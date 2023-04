Exposição em contêineres é montada na Orla de São Francisco , em Niterói

A exposição da fotógrafa Renata Xavier, "Avant- Garde Saravá 1922-2022 - o erudito , o popular e a beleza do encontro", será mostrada ao público niteroiense até o dia 14 de maio, na Praça do Rádio Amador, na Orla de São Francisco, em Niterói. A entrada é gratuita.

Além da mostra, também haverá apresentações de música com integrantes da Orquestra da Grota e uma conferência com o escritor Ruy Castro.

A exposição, ao ar livre , é montada em contêineres, proporcionando "encontros" entre pessoas de diferentes gerações, em lugares históricos que permanecem vivos . Fotos da atriz Erika Januza, representando as divas negras pioneiras dos palcos brasileiros dos anos 1920; assim como o legado da primeira cientista brasileira Bertha Lutz, fazem parte da mostra.

Local da exposição: Praça do Rádio Amador s/n, Orla da Praia de São Francisco, Niterói

Curadoria: Renata Xavier

Visitação: até o dia 14 de maio, de domingo a domingo, das 7h às 10h, e das 16 às 20h

.Entrada gratuita

Conferência ‘Rio de Janeiro 1920-2020 - Iconografia, História e Memória’, com as participações do escritor e cronista Ruy Castro e da fotógrafa Renata Xavier: 28 de maio, às 10h, na Sala Nelson Pereira dos Santos (Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói).