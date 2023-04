MPRJ denuncia MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual

As atitudes dos 'brothers' resultaram na eliminação da dupla do programa - Foto: Divulgação

O cantor MC Guimê e o lutador Cara de Sapato foram denunciados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) por importunação sexual durante uma festa realizada dentro da casa do programa Big Brother Brasil (BBB), em Curicica, na Zona Oeste do Rio. A denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da área Oeste/Jacarepaguá com base em um inquérito aberto pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) no último dia 16 de março.

Após análise de imagens de câmeras do programa e depoimentos dos envolvidos, o inquérito foi encaminhado para o MPRJ, que indiciou a dupla pelo crime de importunação sexual. Durante a festa, Cara de Sapato e MC Guimê teriam cometido o crime contra a mexicana Dania Mendez, que havia acabado de chegar na casa do programa em uma ação de intercâmbio com a versão do reality no país chamada de "La Casa de Los Famosos".

MC Guimê foi flagrado nas imagens passando a mão no corpo de Dania sem seu consentimento, enquanto Cara de Sapato teria dado um beijo e feito contatos físicos supostamente forçados com a participante. As atitudes resultaram na eliminação da dupla do programa.