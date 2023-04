São Gonçalo promove Festa do Trabalhador

Na próxima segunda-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a Prefeitura de São Gonçalo, com apoio do Sesc e do Clube Esportivo Mauá, vai realizar uma grande festa em homenagem aos trabalhadores da cidade com shows gratuitos que serão realizados no Clube Mauá. A atração principal é a banda Barão Vermelho.

A festa terá início às 14h, quando os portões do Clube serão abertos para a população gonçalense. A partir das 16h, o músico gonçalense Maycon Andre sobe ao palco para agitar o público. Às 18h, o cantor Chininha promete cantar sucessos da época em que fazia parte do grupo Nosso Sentimento, além de canções que marcam a sua carreira solo.

A bateria nota 10 da escola de samba gonçalense Unidos do Porto da Pedra, campeã da Série Ouro do Carnaval de 2023, também vai marcar presença na festa com os sambas que marcaram a história da agremiação.

A banda de rock Barão Vermelho sobe ao palco às 20h para apresentar o show da turnê “Barão 40”, que celebra as quatro décadas do grupo que marcou gerações com grandes hits de sucesso.

O evento é gratuito, mas aqueles que puderem doar um quilo de alimento para o projeto Mesa Brasil Sesc estará ajudando centenas de instituições que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional de todo o país.

Serviço:

Festa do Trabalhador, dia 1º de maio, segunda-feira, a partir das 14h, no Clube Esportivo Mauá, no Centro de São Gonçalo. Gratuito com entrada solidária disponível.