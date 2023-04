Acadêmicos de Niterói divulga enredo para o Carnaval 2024

A Acadêmicos de Niterói divulgou o seu enredo para o carnaval de 2024. Segundo a direção da agremiação, "a escola voará em um céu de fitas, será liberdade em corpo de pipa e levará estandartes em nome da fé exaltando a cultura popular da Festa de Catopês, de Montes Claros, Minas Gerais". A caçulinha da série ouro irá colorir a Marquês de Sapucaí com o enredo autoral “Catopês – Um céu de fitas”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.

O Catopês surgiu há mais de 184 anos através das mãos dos negros de antigas fazendas na região do antigo Arraial das Formigas. Nos dias atuais, a cidade que conhecemos como Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Foram esses grupos de negros, que sedimentaram toda a estrutura dos Catopês como uma festa de cunho religioso voltado às liturgias católicas em menção e honra ao reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e o Divino Espírito Santo.

Foi através das congadas que os negros encontraram uma forma de potencializar sua força e abrir passagem com seus grupos em confrarias a Nossa Senhora do Rosário, sendo com o passar dos anos um organismo preponderante dentro dos domínios de seu opressor. Através do sincretismo, as festas dos Catopês que acontecem em agosto, durante quatro dias pelas ruas da cidade de Montes Claros, além da participação dos grupos de catopês ganham também a participação de grupos de marujada e caboclinhos criados para mostrar a beleza social e cultura da região do norte de Minas Gerais.

Foi também através de personagens de resistência cultural como Mestre Zanza, que foi comandante do primeiro terno de Nossa Senhora do Rosário, o mais antigo da cidade, que as manifestações culturais/folclóricas das tradicionais Festas de Catopês de Montes Claros ganharam força.

A Acadêmicos de Niterói foi a 5ª colocada no carnaval de 2023 com o enredo “O Carnaval da Vitória”.