Movimento Mulheres de São Gonçalo recebe unidade do projeto Cantos de Leitura

Na última quarta-feira (26), um novo espaço de leitura passou a integrar a sede do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, entidade situada no Bairro Zé Garoto, cuja missão é enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, com atenção especial a crianças, adolescentes e jovens vítimas de violência doméstica. A chegada da biblioteca é uma iniciativa do Projeto Cantos de Leitura, que tem realização da Rede Educare e conta com patrocínio da Novelis, maior recicladora e produtora de alumínio laminado do mundo, via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Com acervo de 1.200 novos livros, materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais, revistas e periódicos, dispostos num espaço de ambientação lúdica, o Projeto vai beneficiar 600 famílias, que são atendidas mensalmente, de forma gratuita, pelo Movimento de Mulheres por uma equipe interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores e advogados. A seleção da instituição e deu pela presença da Novelis na região, onde a empresa mantém um dos seus centros de coletas de latas pós-consumo – dos 14 distribuídos de Norte a Sul do Brasil.

Para um melhor aproveitamento do espaço, os profissionais do Movimento de Mulheres participam de uma sensibilização que aborda os caminhos para a formação de leitores e orientações sobre melhor utilização do Cantos de Leitura, incluindo o acesso a uma plataforma online e gratuita da Rede Educare com cursos certificados de técnicas para alfabetização e contação de histórias.

O Cantos de Leitura está na sua sétima edição e soma mais de 76 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de crianças, jovens e adultos. São mais de 53 mil beneficiados pelo Brasil, de diversas faixas etárias, que frequentam gratuitamente, os espaços. Esta é a 25ª unidade do Cantos de Leitura patrocinada pela Novelis.

“A diretoria, associadas e colaboradores do Movimento de Mulheres em São Gonçalo agradecem o apoio da Rede Educare na implantação do Cantos de Leitura. Agora vamos ter um espaço lúdico de acolhimento e acesso à leitura para as 600 crianças atendidas pelos projetos Naca, Neaca e Tecendo Redes na primeira infância. Além dos livros apropriados para diferentes idades, teremos um espaço bonito e pedagógico, que incentivará a permanência deles aos nossos projetos”, comemora Marisa Chaves de Souza, fundadora e gestora de projetos do Movimento de Mulheres de São Gonçalo.

“Com foco na formação de novos leitores, o Cantos de Leitura acredita na abertura de perspectivas, na partilha de entendimentos e na socialização. Queremos estimular o contato de crianças, jovens e até adultos com a literatura, possibilitando o acesso gratuito da comunidade ao conhecimento”, explica Kátia Rocha, CEO da Rede Educare.

“A inauguração de uma unidade do Cantos de Leitura no Movimento de Mulheres de São Gonçalo é um exemplo prático de como contribuímos com a construção de um legado próspero nas comunidades em que estamos inseridos. Fomentar o acesso à leitura e à informação em uma instituição que atua em prol da diversidade e inclusão de gênero, raça, orientação sexual e classe social reitera nosso Propósito e pilares de atuação social”, reforça Eunice Lima, diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis.

Sobre o Cantos de Leitura – É um projeto realizado pela Rede Educare que cria espaços agradáveis e lúdicos de educação e socialização em escolas, cooperativas de reciclagem e comunidades, utilizando a leitura como ponto de encontro. São mais de mil histórias em um espaço voltado para a leitura, geração de conhecimentos e imaginação para crianças, jovens e adultos. A partir de uma metodologia social de desenvolvimento de atividades em torno do acesso aos livros, o projeto busca criar espaços de valorização e socialização desses indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade. O acervo do Cantos de Leitura é formado por jornais, revistas, periódicos além de um vasto catálogo de livros. O projeto soma 65 unidades implantadas e 76 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de milhares de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que frequentam gratuitamente os espaços.

Sobre a Rede Educare

A Rede Educare nasceu em 2008 inspirada pela crença de que é possível transformar a realidade desde que pessoas, empresas, governos e organizações estejam imbuídos do mesmo propósito. Nesses 15 anos, tornou-se referência no Brasil em projetos de transformação social. Em outras palavras, a Rede Educare promove diálogos para modificar vidas. Especializada em leis de incentivo, atua em todo o Brasil, tecendo encontros entre produtores e empresas que acreditam em cultura, esporte, saúde e ações sociais para realizar projetos inovadores de impacto social. “Hoje temos certeza do nosso propósito. Somos uma empresa diversa, com crenças, força e ideias. Sim, ideias mudam o mundo quando temos pessoas que querem realizar o novo”, comemora Kátia Brasileiro, diretora da Rede Educare.

Sobre a Novelis

A Novelis é líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. No Brasil, a Novelis possui atividades de laminação de alumínio em Pindamonhangaba e Santo André/SP. A operação local envolve cerca de 1.600 profissionais e alcançou receita da ordem de R$ 13.9 bilhões no FY22. Em 2021, a empresa finalizou investimentos de R$ 750 milhões para ampliar sua capacidade de produção de chapas de alumínio para 680 mil toneladas/ano e sua capacidade de reciclagem para 490 mil toneladas/ano. Em 2022, a Novelis anunciou novos investimentos que aumentarão a capacidade de laminação para 750 mil toneladas/ano até 2024. A companhia mantém 14 centros de coleta de sucata espalhados pelo país.